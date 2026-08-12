Fallece Antonio Huerta, el alcalde de un pequeño pueblo de la provincia de Cuenca durante más de dos décadas
El PP despide al histórico regidor de Algarra, una localidad de la Serranía de apenas 25 habitantes que dirigió entre 1992 y 2015.
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El PP de Cuenca ha informado a través de las redes sociales del fallecimiento de Antonio Huerta Marín, alcalde de la localidad conquense de Algarra entre 1992 y 2015, "dejando una importante huella en la vida y el desarrollo de su municipio", según han destacado los populares.
"Durante más de dos décadas al frente del Ayuntamiento, Antonio Huerta dedicó buena parte de su vida al servicio de sus vecinos, trabajando por Algarra y defendiendo los intereses de su pueblo con compromiso, cercanía y vocación de servicio público", ha añadido el PP sobre el regidor de este pueblo de la Serranía de Cuenca de apenas 25 habitantes.
Desde el PP conquense trasladan sus más sinceras condolencias a su familia, amigos y a todos sus seres queridos y les acompañan en estos momentos de profundo dolor.