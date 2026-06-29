Cuenca aprueba por unanimidad una moratoria de las multas de la ZBE hasta el 31 de diciembre de 2027

El pleno del Ayuntamiento de Cuenca ha aprobado por unanimidad una moratoria de las sanciones de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Cuenca hasta el 21 de diciembre de 2027.

Durante el Debate del Estado del Municipio, el concejal de Movilidad, Héctor Serrano, ha justificado este aplazamiento por la necesidad de avanzar en cuestiones como que haya más lecturas de los parámetros de medición de las estaciones medidoras.

También para la ampliación de plazas para residentes, el nuevo transporte urbano o la implantación de carriles cicloturísticos para poder dar alternativas a la ciudadanía antes de restringir la circulación.

Votos de los partidos políticos

Vox ha votado a favor de la medida y ha considerado que esta decisión le ha dado la razón, ya que "no tiene sentido la ordenanza que está en vigor".

Cuenca en Marcha también ha dado luz verde, considerando que hay que dar alternativas a los ciudadanos y esperando que "no sea una medida electoralista".

Por su parte, el PP se ha hecho eco de las diferentes sentencias que en toda España se han producido para modificar la ZBE y ha indicado que la moratoria "no les parece mal".

No obstante, ha reprochado al Gobierno municipal que "se conforma con lo mínimo para poder cumplir con el expediente".