Rachas fuertes de viento azotan la provincia de Cuenca: incidencias en la capital y varias carreteras afectadas

El fuerte viento que sopla este Domingo de Ramos en la provincia de Cuenca ha dejado rachas de hasta 75 kilómetros por hora en la capital y ha provocado una decena de incidencias en la ciudad, según ha informado la agencia EFE.

El Ayuntamiento de Cuenca ha detallado que, hasta el mediodía de este domingo, el servicio municipal de bomberos ha intervenido en el mástil de la bandera de la plaza de la Hispanidad, en una cornisa de la calle Joaquín Rodrigo y en una marquesina de autobús en la calle Río Gritos, todo ello a causa de las fuertes rachas de viento.

Asimismo, los bomberos han actuado en un cartel instalado en una fachada de la avenida Reyes Católicos, por el tejado desprendido de un kiosco en el parque del Huécar y por un desprendimiento y un árbol caído en la zona de la pasarela Júcar-Huécar.

También han tenido que retirar árboles caídos en distintos puntos como la avenida Reyes Católicos, la ronda del Manantial, la zona estrecha de Santa Teresa y la calle Cantera.

Carreteras afectadas

Por otro lado, el servicio de emergencias 112 Castilla-La Mancha ha indicado que desde las 14:05 horas de este domingo permanece cortada la carretera CM-210, en el kilómetro 55, a su paso por el término municipal de Beteta, por la caída de un árbol.

⚠️Tras retirar los árboles caídos, se restablece el paseo del tráfico en ambas carreteras. #112clm https://t.co/6M2TqjQIyS — 112 Castilla-La Mancha (@112clm) March 29, 2026

Además, otras dos vías de la provincia han sufrido cortes a lo largo de la jornada. La CM-9232, a la altura de Boniches, ha quedado cortada en el kilómetro 3 tras un aviso recibido a las 10:09 horas, mientras que minutos después, a las 10:12 horas, también se ha interrumpido la circulación en la CM-2106, en el kilómetro 21, en el término municipal de Laguna del Marquesado.

En ambos casos, la circulación ya ha sido restablecida tras la retirada de los árboles caídos, en actuaciones en las que han participado la Guardia Civil y los servicios de mantenimiento de carreteras.

Aviso amarillo

La Agencia Estatal de Meteorología mantiene activado este domingo el aviso amarillo por fuertes vientos en toda la provincia de Cuenca desde las 6:00 hasta las 21:00 horas. Las rachas pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora en la Serranía de Cuenca y los 70 kilómetros por hora en el resto de comarcas.

Según los datos aportados por la Aemet hasta las 15:00 horas, las rachas han alcanzado los 77 kilómetros por hora en Abia de Obispalía y los 75 kilómetros por hora en la capital conquense.

Este episodio de viento también ha motivado la activación del aviso amarillo en las provincias de Guadalajara y Albacete.