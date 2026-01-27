Llamativa imagen en el nuevo hospital de Cuenca: celador convertidos en "gorrillas" ante la falta de aparcamientos

Un celador del Hospital de Cuenca en la explanada que se utiliza como aparcamiento. USICAM

El sindicato USICAM, en una nota de prensa, ha denunciado la situación del aparcamiento del nuevo Hospital Universitario de Cuenca, calificándola de completamente deficiente y poniendo en riesgo tanto a usuarios como a los celadores destinados a funciones de "gorrilla".

Según el sindicato, la ubicación del hospital, a 2 kilómetros de los últimos núcleos residenciales, sumada a un servicio de transporte público prácticamente inexistente, obliga a depender casi exclusivamente del vehículo privado.

Las plazas disponibles, sin ninguna protección exterior, se han quedado insuficientes, obligando a los conductores a estacionar donde podían, lo que provocó la intervención de la Policía Municipal para sancionar algunos vehículos, una medida que USICAM considera injusta ante la falta de soluciones adecuadas por parte de la Gerencia.

Aparcamiento del Hospital de Cuenca. USICAM

Como respuesta, la administración habilitó una explanada exterior para aparcamiento, pero la zona carece de señalización vertical, cerramiento o delimitación y su superficie de arena se convierte en barro cuando llueve, generando situaciones conflictivas entre conductores.

Labores inusuales

Para controlar el tránsito en esta zona, la Gerencia ha destinado a celadores a funciones de "gorrilla", dirigiendo el tráfico y vigilando el aparcamiento, labores que no corresponden a su función habitual y que se realizan sin evaluación de riesgos laborales.

USICAM denuncia que estos trabajadores soportan condiciones extremas de frío, lluvia, nieve y viento con protección mínima: una chaqueta del SESCAM, guantes y, en caso de lluvia, un paraguas con el logotipo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, lo que supone una degradación de sus funciones y un uso innecesario de fondos públicos.

El sindicato considera especialmente llamativa esta situación porque en el antiguo Hospital Virgen de la Luz existía un aparcamiento similar sin necesidad de celadores para organizar el tráfico, lo que demuestra una mala gestión por parte de la Gerencia del nuevo hospital.

Ante ello, USICAM ha solicitado medidas urgentes para mejorar la seguridad y la funcionalidad del aparcamiento, proponiendo la instalación de cartelería, delimitación y cerramiento del recinto, la sustitución de los celadores por personal de seguridad cualificado y la instalación de cámaras de vigilancia, así como la mejora del transporte público para reducir la dependencia del coche y garantizar la accesibilidad del hospital.

El sindicato ha insistido en la necesidad de cesar de manera inmediata las labores de "gorrilla" a los celadores, dignificando su figura y evitando que asuman funciones para las que no están cualificados, al tiempo que reclama una gestión responsable de los recursos públicos que garantice la seguridad y comodidad de los usuarios y trabajadores del hospital.