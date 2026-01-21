El hotel de Cuenca que esconde una cueva termal de agua salada a 33 ºC: un oasis para desconectar en pareja o familia

Cuando hablamos de escapada romántica, a muchos se nos viene a la cabeza nombres como París, Roma o Nueva York. Sin embargo, España y, más concretamente, Castilla-La Mancha, dispone de alojamientos singulares que respiran historia y ofrecen experiencias de lujo a un menor coste.

Uno de estos lugares se ubica en Belmonte (Cuenca) y se trata de una casa solariega del siglo XVI que ha sido rehabilitada como hotel rural cinco estrellas y que guarda una piscina termal de agua salina en el corazón de una roca-cueva.

El hotel 'El Bálsamo' se erige como un "oasis subterráneo" donde podrás "revitalizar cuerpo y mente". Posee varias cuevas centenarias excavadas en su día a golpe de cincel, una de ellas la citada piscina climatizada.

Hotel 'El Bálsamo'. Elbalsamo.com

Detrás de este proyecto turístico está la familia Gómez-Fernández, que en pro de una vida más tranquila y plena dejaron Madrid para volver a su pueblo natal, Belmonte.

Desde la recuperación de la estructura hasta la decoración realizada con piezas únicas, ha sido un proceso de trabajo artesanal. Su nombre, un guiño al Bálsamo de Fierabrás de El Quijote.

La cueva termal es uno de los aspectos más destacados. Este antiguo aljibe, espacio lleno de agua salada a 33 grados todo el año, es de uso gratuito para todos los huéspedes. Funciona mediante un sistema de reservas "de hora en hora" y se puede solicitar su uso desde 15 días antes de la fecha de hospedaje.

"De esta forma garantizamos que se disfrute en privado por cada huésped con su pareja o familia", resaltan en su web. Cuando llega el buen tiempo, también cuentan con una piscina exterior en su luminoso patio.

Cueva Alacena. Elbalsamo.com

Esta no es la única cueva del hotel. En la planta inferior surge la 'Cueva Alacena', un espacio que era una bodega donde se elaboraba vino y conservaban alimentos. Todavía sigue almacenando varias tinajas cuyo origen se estima hace más de un siglo.

Los espacios comunes también están medidos al detalle. El patio interior porticado, con columnas, techo acristalado, tonos suaves, maderas naturales y una parra que da sombra los días soleados, es un lugar perfecto para comenzar el día con un desayuno incluido en las reservas.

Patio del Siglo XVI del hotel 'El Bálsamo'.

​

Todos los rincones comparten una estética cálida y minimalista, reforzando esa sensación de refugio acogedor que caracteriza al hotel. ​

A pesar de su categoría de cinco estrellas, los precios de las estancias oscilan entre los 104 y los 189 euros por noche, en caso de una habitación doble.

A estas tarifas hay que sumar posibles extras como paquetes románticos, aunque el establecimiento ofrece descuentos puntuales que pueden aminorar la escapada.

Por todo ello, el hotel 'El Bálsamo' es una joya turística en pleno corazón de Castilla-La Mancha que "te dejará completamente enamorado/a".