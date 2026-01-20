Toroverde retrasa la apertura de su parque de aventuras en Cuenca a "finales de 2026 o principios de 2027"

Imagen de la inauguración de la exposición sobre Toroverde en El Mirador.

El parque de aventuras que la multinacional Toroverde ha proyectado en la Sierra de Bascuñana de Cuenca verá retrasada su apertura, prevista para la primavera de 2027, hasta "finales" de ese año o "principios de 2028".

Así lo ha confirmado el CEO de la empresa puertorriqueña, Jorge Jorge, que este martes ha participado en la inauguración de una exposición situada en el centro comercial El Mirador de la capital conquense donde la empresa pretende acercar a los ciudadanos las principales claves de este megaproyecto que pretende atraer un millón de visitantes al año en 2031 gracias a una inversión total de 150 millones de euros.

El responsable de Toroverde ha explicado que este retraso sobre las primeras estimaciones de apertura tiene que ver con la tramitación del Plan de Singular Interés (PSI) que ha sido aprobado de manera inicial por el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha y que actualmente se encuentra en fase de información pública.

Jorge ha confiado que las alegaciones sobre este documento de 12.000 páginas se resuelvan en los próximos meses para que se produzca su aprobación definitiva y así "comenzar a construir este año", según ha recogido Europa Press.

Estos trabajos se extenderían por un plazo de entre 15 y 18 meses, lo que sitúa el horizonte de apertura del parque de aventuras en finales de 2027 o comienzos de 2028.

La primera fase de Toroverde contará con una inversión de más de 85 millones de euros de capital tanto de Puerto Rico como de España. Jorge ha subrayado que estos números sitúan el parque de Cuenca como el proyecto más grande de su compañía, que actualmente gestiona parques, está presente en su país y Emiratos Árabes, además de proyectar otros dos en Cuenca y Miami.

Junto al parque abrirá un hotel de cinco estrellas de la cadena costarricense Nayara; "que nos ayudará a diversificar "y que tengamos todo tipo de turistas".

Por otro lado, Jorge ha reconocido que "entiende" la desconfianza que pueda haber en parte de la población en este proyecto, sobre todo en el apartado medioambiental, pero el empresario ha garantizado que "la idea de Toroverde es poder reconstruir, reforestar y conservar, porque nosotros vendemos naturaleza y tenemos que cuidar lo que tenemos".

Garantías medioambientales

El CEO de Toroverde ha defendido que una de las misiones es medir el impacto que pueda tener el futuro parque, por lo que recoge una gran cantidad de estudios medioambientales.

"Estamos aquí para siempre, para quedarnos y que esto sea un proyecto fructífero para todo el mundo", ha concluido Jorge.

En la inauguración también ha estado presente el presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, que ha mostrado su felicidad porque este proyecto "avance" a pesar de las dificultades por las "que ha requerido de un trabajo intenso".

Por parte de la Diputación, el dirigente provincial ha precisado que están trabajando en el diseño de las vías de acceso al parque, tanto en la carretera desde Mariana como en la de Tondos.

También ha estado presente la delegada de la Junta en Cuenca, María Ángeles López, que ha manifestado que desde el Gobierno regional están convencidos de que este proyecto va a posicionar a Cuenca "como referente del turismo de interior, el ecoturismo y el turismo activo" y va a generar riqueza y empleo en el territorio.

Detalles del proyecto

El parque de aventuras de Toroverde se planea una extensión de 1.000 hectáreas repartidas entre los términos municipales de Tondos -pedanía de la capital provincial-, Mariana y Sotos -pedanía de Sotorribas-.

El complejo está estructurado en tres zonas diferenciadas: Nayara Eco-Resort, el Parque de Eco Aventura Toroverde y La Villa junto al Paseo Mágico con el que sus promotores persiguen la creación de unos 500 puestos de trabajo.