El eclipse, los parques arqueológicos y Toroverde, entre los reclamos turísticos que Cuenca llevará a Fitur 2026

El eclipse del 12 de agosto 2026, una zona 'gamer' y el estand del parque de aventuras de Toroverde son algunos de los reclamos turísticos que ofrecerá Cuenca en la Feria Internacional del Turismo (Fitur) 2026, que se celebrará del 21 al 25 de enero en Madrid.

La Diputación de Cuenca estará presente en el estand de Castilla-La Mancha y tendrá como temática la digitalización y la innovación aplicada al turismo para "mostrar la región como un destino moderno conectado y accesible a través de los medios".

Así lo ha explicado la diputada provincial, Mayte Megía, que ha detallado que la Diputación ha invertido 100.000 euros en esta edición, en la que van a dar a conocer a los asistentes la campaña promocional de los parques arqueológicos, 'Alma Romana' y las novedades del Plan de Sostenibilidad Turística del Valle del Cabriel.

La apuesta principal será el eclipse, con Fitur como un escaparate para dar a conocer las primeras acciones que han organizado tanto la Diputación Provincial como el Ayuntamiento de Cuenca.

El presidente de la Diputación, Álvaro Martínez Chana, ha recordado que tienen presupuestado para este acontecimiento más de 800.000 euros y ha adelantado que están pensando incrementar esta inversión para situarla por encima del millón de euros.

Pasión Viviente, Gastronomía y personajes de Fornite en los yacimientos. La Diputación de Cuenca se presentará en Fitur el Día de Cuenca, que será el jueves 21 de enero. Además, se exhibirán 21 vídeos promocionales de distintos municipios conquenses.

Asimismo, habrá espacio para dar a conocer la Ruta del Vino de Uclés diseñada por Adesimán y el proyecto de Papeleras Ilustradas de los Amigos de los Molinos de Mota del Cuervo.

La gastronomía también va a ser protagonista y durante también el Día de Cuenca se van a celebrar tres showcookings de la mano de la Asociación de Cocineros Castellano-Manchegos. Y el estand de Toroverde será otro de los atractivos.

Por su parte, el Ayuntamiento llevará a Fitur el eclipse y la presentación del cartel anunciando la Semana de Música Religiosa.