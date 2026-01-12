María Roldán (PP) renuncia como diputada de las Cortes de Castilla-La Mancha: "Mi salud y mi pueblo, mi medicina"

La alcaldesa del PP de Horcajo de Santiago (Cuenca), María Roldán, ha renunciado este lunes a su acta de diputada en las Cortes de Castilla-La Mancha por motivos de salud.

La 'popular' sufre un cáncer desde hace tiempo y ha tomado la decisión de "centrarse en su tratamiento y sus vecinos", según ha destacado en redes sociales el presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez.

"Mi salud y mi pueblo, mi mejor medicina", ha reseñado la propia Roldán al compartir la publicación de Núñez. "Ha sido un verdadero placer compartir este tiempo con mis compañeros del Partido Popular, que siento cada vez más vivo y necesario para nuestra querida CLM", ha añadido.

"Gracias presidente, amigo Paco", ha concluido Roldán que continuará como regidora de Horcajo en esta nueva etapa. Un cambio que afronta con "entereza y serenidad", ha subrayado Núñez en señal de apoyo a su compañera de partido.

María Roldán y Paco Núñez.

Ana María Alcantarero, alcaldesa de El Pedernoso (Cuenca) y número tres de la lista del Partido Popular por Cuenca, será quien sustituya a Roldán en el cargo. Alcantarero se incorporó el pasado mes de diciembre al nuevo comité de dirección regional de la formación azul como vicesecretaria de Participación.

De esta forma, la regidora de El Pedernoso desembarcará en el Parlamento autonómico y dará continuidad a la defensa de la provincia de Cuenca desempeñada hasta ahora por María.