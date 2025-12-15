El restaurante de Cuenca que es la propia casa del chef: recomendado por la Guía Michelin y menú desde 24 €

En la capital de La Mancha alta conquense, Tarancón, la gastronomía toma primer plano gracias a recetas típicas como las gachas, los zarajos, las migas o los borrachos, un dulce típico de la localidad. En la calle Noria se ubica uno de esos sitios donde la teoría de la calidad-precio es insuperable y se comprueba plato a plato.

Se trata de La Martina, el espacio gastronómico del chef Jorge Susinos que se ubica en su propia casa y que está recomendado en la Guía Michelin dentro del apartado Bib Gourmand, así como la Guía Repsol y dentro del proyecto Raíz Culinaria de Castilla-La Mancha.

Este mitad restaurante, mitad hogar se ubica en una zona residencial de chalés a las afueras de Tarancón y sus cortinas esconden un ambiente familiar y hogareño. Su comedor está presidido por una chimenea y cuenta con una estética clásica-actual. A ese comedor se suma un porche acristalado luminoso pensado para disfrutar de los menús más largos y maridajes.

Salón del restaurante La Martina. Lamartinatarancon.com

Bajo la dirección del chef Jorge Susinos, 'La Martina' propone una cocina que parte del recetario tradicional manchego y lo actualiza con técnicas y presentaciones de vanguardia.

En la carta conviven platos como migas, guisos de caza o preparaciones con queso manchego con creaciones como una pluma ahumada con adobo cajún y perlas de mandarina.

'Salón de Cristal' del restaurante La Martina. Lamartinatarancon.com

Una propuesta culinaria que se adapta a todos los bolsillos. El menú semanal disponible al mediodía los lunes, jueves y viernes tiene un coste de 24,75 euros.

Para los que deseen una experiencia gastronómica más completa, Susinos y su equipo disponen de un menú degustación que incluye cinco aperitivos, dos entrantes, un pescado, una carne y dos postres que está disponible bajo encargo por un precio de 55 euros.

Los amantes del vino, su bodega alberga más de 140 referencias con un fuerte protagonismo de Castilla-La Mancha. La carta de bebidas se completa con cervezas y vermuts artesanales.

Esta filosofía les ha valido un primer puesto en la categoría de 'Cocina Castellano-Manchega de Vanguardia' en galardones de la Junta de Castilla-La Mancha y un puesto en la final en el Concurso Nacional de Trucha.

Esa relación entre comida, servicio y ambiente hogareño se refleja en valoraciones de los usuarios en plataformas como TheFork donde La Martina supera el 9 sobre 10 de nota media.

"Ha sido un buen descubrimiento. El trato y la comida, excelente. Sin duda volveremos, como uno de nuestros sitios preferidos de nuestra querida Mancha", destaca una usuaria en la conocida plataforma.