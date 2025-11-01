Un pueblo de Cuenca tendrá el primer gran 'almacén híbrido' de energía fotovoltaica y eólica en Castilla-La Mancha

El pueblo conquense de Tébar acogerá la primera planta de almacenamiento híbrido de energía renovable de Castilla-La Mancha, un proyecto pionero que combinará la energía solar y la eólica para mejorar la gestión y el aprovechamiento de los recursos energéticos de la región.

Según ha informado el Gobierno regional en una nota de prensa, la Comisión Provincial de Planificación Territorial y Urbanismo de Cuenca ha dado luz verde a los trámites urbanísticos para la instalación de esta planta. Denominada 'Las Lomillas', ocupará una superficie de 7.190 metros cuadrados y contará con un presupuesto de ejecución material de 13,9 millones de euros.

El proyecto, denominado Almacenamiento Hibridado 'Las Lomillas', prevé una instalación de 36 megavatios de potencia destinada exclusivamente al almacenamiento de energía, que se integrará con el parque eólico y la planta fotovoltaica existentes del mismo nombre.

El sistema utilizará tecnología BESS (Battery Energy Storage System), una solución basada en baterías que permite almacenar y liberar energía según la demanda, estabilizando la red y optimizando el rendimiento de las fuentes renovables.

La directora general de Planificación Territorial y Urbanismo, Silvia López, ha destacado la relevancia de este proyecto para la transición energética en la región. "La potencia instalada de esta planta, que es la primera de este tipo en Castilla-La Mancha, tendrá un total de 122 megavatios, con la que se atendería a unas 20.000 viviendas y lo que nos permitirá seguir avanzando en el almacenamiento de la energía renovable en la región", ha asegurado.