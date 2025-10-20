Cuatro meses sin celebrar plenos: denuncian la "parálisis institucional" que vive un pequeño pueblo de Cuenca

La agrupación local de la España Vaciada en Enguídanos (Cuenca), integrada en el Movimiento Ciudadano Cuenca Ahora, ha denunciado públicamente la "parálisis institucional" que sufre el Ayuntamiento tras incumplirse el acuerdo plenario del 10 de noviembre de 2023 que fijaba la celebración de plenos ordinarios cada tres meses.

Este acuerdo, aprobado por seis de los siete concejales del Consistorio al no poder votar en aquella sesión la Agrupación Independiente, establecía expresamente que los plenos se celebrarían cada tres meses en viernes, en cumplimiento también de lo dispuesto en la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local, que obliga a los municipios de menos de 5.000 habitantes a celebrar al menos un pleno ordinario trimestral.

Sin embargo, España Vaciada denuncia en un comunicado de prensa que el último pleno municipal tuvo lugar el pasado 30 de mayo, "acumulando más de un trimestre de inactividad política, vulnerando tanto el acuerdo de la corporación como la propia legislación estatal".

Uno de los principales conflictos que la Corporación no ha podido debatir por la ausencia de sesiones es la modificación de uso público del paraje de las Chorreras del Cabriel, realizada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Consejería de Desarrollo Sostenible tras la dana de 2024, que provocó riesgo de desprendimientos.

"Desde entonces, el baño y el acceso al cauce permanecen restringidos, afectando gravemente a la actividad turística y económica de Enguídanos", lamentan.

Subvención de 100.000 euros

La agrupación denuncia que el Ayuntamiento lleva dos años sin ejecutar la construcción de una pasarela con un presupuesto disponible de 100.000 euros que habría permitido recuperar el acceso al paraje con seguridad.

“Hay dinero, permiso de Medioambiente y el interés de la Confederación Hidrográfica, incluso solicitudes de ayuda presentadas, pero no hay decisiones porque no hay plenos”, advierten.

La falta de actividad plenaria ha impedido además responder a la Confederación Hidrográfica del Júcar antes del 29 de octubre, fecha límite para justificar la actuación. "Esta situación podría poner en riesgo la subvención y obligar al municipio a devolver los fondos si no se justifica su uso", añaden.

“El pueblo está parado por falta de gestión. Los plenos son el espacio donde se aprueban soluciones, y si no se celebran, el Ayuntamiento deja de existir como órgano activo”, han sentenciado desde la agrupación.