El Gobierno inyecta 13,5 millones en 40 pueblos de Cuenca para arreglar los destrozos de la dana: listado

El Gobierno de España ha concedido ayudas por un total de 13,5 millones de euros a 40 municipios de la provincia de Cuenca afectados por la dana de octubre de 2024.

Con estas se ejecutarán 160 actuaciones destinadas a reparar infraestructuras dañadas por el temporal. Así lo ha indicado la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, quien ha explicado que los trabajos se centrarán principalmente en carreteras, caminos rurales y redes de saneamiento.

La obra de mayor envergadura será la reconstrucción del puente de la CUV-5009 en Garaballa, con un coste total de 6,7 millones de euros, de los cuales el Gobierno aportará 3,3 millones, mientras que las actuaciones de menor cuantía, como la reparación de un camino en Fuentelespino de Moya, contarán con un presupuesto aproximado de 653 euros.

Tolón ha señalado que los 13,5 millones concedidos cubrirán el 50 % del coste de los trabajos, mientras que el resto será financiado por la Diputación Provincial y los propios ayuntamientos.

Ayudas para catástrofes

La delegada ha recordado que las subvenciones fueron lanzadas en febrero y que la resolución por parte del Consejo de Ministros se produjo la semana pasada, destacando que se ha tratado de un procedimiento "rápido y eficaz" que refleja la eficiencia del nuevo modelo de gestión de ayudas para catástrofes del Gobierno de España.

Asimismo, Tolón ha precisado que esta línea de ayudas no incluye al municipio de Mira, que cuenta con su propio plan de reconstrucción, y ha subrayado que el total de la inversión del Gobierno en los municipios afectados por la DANA supera los 40 millones de euros.

Atención personalizada

La delegada ha tenido un recuerdo para las siete víctimas del temporal de Castilla-La Mancha, seis de ellas en Letur y una en Mira, y ha aprovechado para destacar la labor de la subdelegada del Gobierno de Cuenca, Mari Luz Fernández, en la coordinación de los medios durante la crisis.

Por su parte, Fernández ha señalado que los expedientes para la concesión de estas ayudas se han elaborado con una "atención personalizada"a cada municipio afectado y ha añadido que técnicos de la Subdelegación del Gobierno están colaborando además en la tramitación de expedientes de la Comunidad Valenciana, con el fin de agilizar la reparación de los daños provocados por el temporal en toda la región.

Además de la propia Diputación, los municipios de la provincia de Cuenca que se verán beneficiados por estas ayudas son: