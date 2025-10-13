La tirolina urbana más larga de Europa cruza este barranco de Cuenca a 120 metros de altura: ¿te atreverías a subir?

Aquellos que busquen una experiencia con fuertes dosis de adrenalina que a su vez ofrece una de las vistas más espectaculares de España deben visitar Cuenca. Más allá de las Casas Colgadas, esta bonita ciudad dispone de la tirolina urbana doble más larga de Europa.

Sus más de 445 metros de recorrido atraviesan el espectacular barranco de la Hoz del Huécar a 120 metros de altura, por tanto, no es apta para quienes sufren de vértigo. Además, durante los 30 segundos que dura cada viaje se alcanzan velocidades de hasta 70 kilómetros por hora.

El sistema doble de la Tirolina de Cuenca permite que dos personas se lancen simultáneamente, de manera que puedes compartir esta experiencia con tu pareja, amigo, hijo o familiar.

Vistas de la tirolina. Tirolinacuenca.com

Las vistas son inigualables, a tus pies disfrutarás de una panorámica única del Puente de San Pablo y las icónicas Casas Colgadas de una ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad.

Esta infraestructura que conecta el aparcamiento del Barrio del Castillo con la senda de la Cueva de la Zarza se ha convertido en otro aliciente turístico de referencia en Castilla-La Mancha.

Con toda esta información, la pregunta sigue en el aire: ¿te atreverías a subir y contemplar Cuenca de una forma única?

Resort Nayara situado en Toroverde, Cuenca

Esta no será la única tirolina de la ciudad, ya que la empresa Toroverde en colaboración con Nayara tiene previsto inaugurar en la primavera de 2027 un revolucionario complejo turístico en la sierra de Bascuñana, a 12 kilómetros de la ciudad.

Este proyecto de 90 millones de euros contempla la construcción de un parque de ecoaventura con tirolinas únicas y el primer eco-resort de lujo de la cadena hotelera en Europa en un espacio de más de 1.000 hectáreas.