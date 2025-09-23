Los servicios de Ginecología y Neumología comienzan a atender en el nuevo Hospital Universitario de Cuenca

Las Consultas Ambulatorias de Ginecología y Neumología han comenzado a atender hoy, martes 23 de septiembre, a sus pacientes en el nuevo Hospital Universitario de Cuenca (HUCU).

El traslado se realiza conforme al ritmo planificado por el Centro Coordinador para el Traslado (CECOT), sumando servicios y multiplicando el número de pacientes atendidos diariamente en las instalaciones del complejo de El Terminillo.

El área de Obstetricia y Ginecología ha iniciado su actividad en la 2ª planta del Edificio "D" de Consultas Ambulatorias, ofreciendo atención en distintas etapas de la vida de la mujer: infancia, adolescencia, ginecología reproductiva, oncológica, menopausia, urológica y de suelo pélvico.

Consulta Ginecología SESCAM

En total, siete consultas comienzan a funcionar en el HUCU: Consulta Prenatal, Consulta Ecográfica para embarazadas, Consulta de Esterilidad, Consulta de Histeroscopias y de Mama, Consulta de Suelo Pélvico, Consulta de Planificación Familiar y Consulta de Oncología Ginecológica.

Neumología

El servicio de Neumología también ha trasladado sus consultas y parte de las pruebas funcionales a la 3ª planta del Edificio "D". Tres consultas generales, incluida la de Deshabituación Tabáquica, la Consulta del Sueño y los espacios para espirometrías ya están operativos.

Además, el área de Diagnóstico por Imagen amplía sus prestaciones con la incorporación de las ecografías, que se realizan en la 1ª planta del Edificio de Consultas. En esta área ya funcionan la Resonancia Magnética, el TC y la radiología convencional.

Consulta Neumología SESCAM

La directora de Continuidad Asistencial y Calidad de la Gerencia del Área Integrada de Cuenca, Begoña Fernández, ha expresado su satisfacción por el avance conforme al plan del CECOT y ha destacado que el nuevo complejo permite ofrecer una atención sanitaria más digna y humanizada.