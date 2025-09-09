Pedro Sánchez visitará el jueves un instituto de Cuenca para presentar su plan de formación ante emergencias

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará este jueves el instituto Fernando Zóbel de Cuenca para presentar el plan de formación ante emergencias de Protección Civil en centros educativos no universitarios.

Según ha informado Europa Press, la Conferencia Sectorial de Educación, que presidió en junio la ministra Pilar Alegría, aprobó este plan elaborado en colaboración con el Ministerio del Interior a través de Protección Civil.

El plan se pondrá en marcha de cara al próximo curso y será obligatorio en todos los centros educativos de España. El objetivo es "extender la cultura de la prevención y garantizar la adecuada formación de toda la comunidad educativa en la respuesta ante todo tipo de emergencia de protección civil".

Además, ofrecerá "formación específica en prevención y respuesta a emergencias provocadas por causas naturales o derivadas de la acción humana".

El alumnado recibirá formación sobre cómo actuar ante riesgos específicos como inundaciones, terremotos, maremotos y tsunamis, erupciones volcánicas, fenómenos meteorológicos adversos, incendios forestales y accidentes industriales, químicos, nucleares y del transporte de mercancías peligrosas.