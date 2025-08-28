Tres pueblos de la Serranía, entre ellos Carrascosa, "bloqueados" por la ausencia de secretario municipal

La alcaldesa de Carrascosa, Celia Gómez, del Movimiento Ciudadano Cuenca Ahora, ha denunciado públicamente la parálisis administrativa y política que sufren desde hace meses su municipio y las localidades de Cueva de Hierro y Valsalobre, dependientes del mismo secretario municipal.

Según ha explicado la regidora, la situación se inició el pasado 21 de junio, cuando la secretaria titular inició una baja laboral que aún se mantiene. Desde entonces, los tres ayuntamientos se encuentran "totalmente bloqueados".

"Un ayuntamiento sin secretario está muerto. No podemos convocar plenos, aprobar facturas, pagar a los trabajadores ni acceder a subvenciones", ha señalado Gómez, quien ha calificado esta situación como "una forma más de condenar a la Serranía y de dejar morir a nuestros municipios".

La alcaldesa ha criticado además que no exista una bolsa de secretarios habilitados que pueda cubrir estas ausencias y que las administraciones permitan únicamente la presentación de escritos por internet, sin ofrecer canales presenciales o directos para resolver los problemas más urgentes.

Solicitud de respuestas

Durante las últimas semanas, Celia Gómez ha mantenido contactos con la Junta de Comunidades y otras administraciones, exigiendo una solución inmediata. Sin embargo, denuncia que "solo se pasan la pelota de unas a otras sin dar una respuesta real a la urgencia que vivimos".

La regidora también recuerda que a finales de septiembre se abrirá un proceso de estabilización de secretarios, pero insiste en que, hasta ahora, ninguna medida ha permitido recuperar la normalidad en la gestión municipal.

España vaciada

Además, ha alertado de que este problema no es exclusivo de Carrascosa, Cueva del Hierro y Valsalobre, sino que afecta a otros municipios de la provincia y de la denominada España vaciada, evidenciando un fallo estructural en la gestión de los recursos humanos de la administración local.

Por ello, reclama a las instituciones competentes una solución inmediata y efectiva que permita devolver la normalidad a los ayuntamientos y garantice la vida institucional de estos pueblos.

"Estamos hablando de localidades que ya luchan por sobrevivir. Si además nos dejan sin la figura del secretario, nos dejan sin futuro", ha advertido.

Gómez concluye insistiendo en la necesidad de medidas urgentes y sostenibles: la creación de una bolsa de secretarios disponibles, protocolos de sustitución rápida y la agilización de los procesos de estabilización podrían, a su juicio, evitar que se vuelva a repetir en otros municipios de la provincia esta parálisis.