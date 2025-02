Hacienda subasta 67 fincas rústicas en la provincia de Cuenca desde solo 170 euros

La Delegación de Economía y Hacienda de Cuenca ha sacado a subasta pública un total de 67 fincas rústicas en distintas localidades de la provincia: Belmonte, La Melgosa, Portalrubio, Villalba del Rey, Henarejos, Valdemeca, Landete y Fuentelespino de Moya.

Las superficies de los diferentes terrenos oscilan entre una y 12 hectáreas, mientras que los precios de salida se fijan entre los 170 y 18.500 euros.

El plazo para la presentación de ofertas, que se deberá hacer en sobre cerrado, es de 30 días naturales desde el siguiente al de publicación en el Boletín Oficial del Estado del anuncio de celebración de la subasta (27-2-2025).

El acto de apertura tendrá lugar el día 9 de abril de 2025 a las 10.00 horas en la Delegación de Economía y Hacienda de Cuenca.

No podrán ser adquirentes las personas que hayan solicitado o estén declaradas en concurso, hayan sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento, estén sujetas a intervención judicial o hayan sido inhabilitadas.

Garantía del 5 %

Los participantes deberán constituir una garantía por un importe del 5 % del tipo de licitación de los bienes, en los términos previstos en la cláusula segunda del pliego de condiciones.

No se admitirán las ofertas presentadas en calidad de cesión a terceros, las que no reúnan los requisitos señalados en el pliego de condiciones o las que no se ajusten a los modelos descritos en los anexos que acompañan al pliego. Tampoco se admitirán ofertas inferiores al precio de licitación.