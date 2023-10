¿Eres de Cuenca y te gustaría tener un huerto? El Ayuntamiento te cede el terreno para ello

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cuenca ha aprobado la resolución de la convocatoria de uso de los huertos sociales 2024-2025, cuyas solicitudes podrán presentarse a partir de la publicación de la misma en el Tablón de Anuncios tanto del Consistorio como de la web municipal.

Se trata de un total de 36 parcelas ubicadas en el barrio de Villa Román y cuyo objetivo es ofrecer un espacio de esparcimiento y actividad, además de fomentar la sensibilización y participación ciudadana en el desarrollo sostenible, generando espacios de biodiversidad, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Coincide este punto con la publicación de los usuarios de huertos sociales que han recibido la calificación de excelente en el tratamiento y cultivo de los mismos, un total de 20, que podrán volver a disfrutar de una parcela en la convocatoria siguiente en el caso de seguir interesados y de continuar cumpliendo los requisitos generales.

Así, podrán ser beneficiarios de una de las parcelas de estos Huertos Sociales las personas empadronadas en el municipio, que estén al corriente de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento, que ningún miembro de su unidad familiar esté en posesión de otra parcela, que no ejerza la actividad agraria, que no hayan sido sancionados en razón a la posesión anterior de un huerto y que no hayan sido beneficiarios en la convocatoria inmediatamente anterior.

Sigue los temas que te interesan