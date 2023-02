La Diputación de Cuenca presenta su XIX Circuito de Carreras Populares con 26 pruebas

La Diputación de Cuenca ha acogido este martes la presentación de la XIX edición del Circuito de Carreras Populares. Al igual que el pasado año, tendrá 26 pruebas, aunque con cambios, ya que no estarán Castejón y El Picazo, pero entran Campillo de Altobuey y Alconchel de la Estrella.

Según EFE, la presentación ha corrido a cargo del diputado de Deportes, Santiago Gómez; el jefe de Servicio de Deportes, Nacho Lillo; el técnico del Servicio de Deportes, Alberto Lumbreras; y la directora de la Fundación Globalcaja, Henar de la Sierra.

Por ello, echará a andar el 11 de marzo en Casasimarro y se cerrará con la Media Maratón de Cuenca el 21 de octubre. En medio se correrá el 18 de marzo en Mota del Cuervo, el 26 del mismo mes en El Peral; mientras que en abril habrá pruebas en Villamayor de Santiago el día 1, el 15 en San Lorenzo de la Parrilla, el 23 en Belmonte y el 29 en Tarancón.

En mayo continuará con la prueba del 6 de mayo en Villarta de San Juan y el 13 en Villanueva de la Jara; en junio pasará el circuito por El Herrumblar el 3 de junio, el 10 en San Clemente y el 24 en Minglanilla; el 1 de julio estará en Uña, el 8 en Alconchel de la Estrella, el 22 en Quintanar del Rey y el 29 en Cardenete.

Continuará en agosto con las pruebas de Campillo de Altobuey el día 5, en Iniesta el 12 y en Motilla del Palancar el 26; el 2 de septiembre será Honrubia quien acoja el circuito, el 9 por Villares del Saz, el 23 en Sisante y el 30 en Horcajo de Santiago. El circuito se cerrará en octubre, el 7 Olmedilla de Alarcón y el 21 la mencionada Media Maratón.

Modificaciones

Según ha explicado Lillo, a la hora de conocer los resultados habrá una modificación con unos códigos QR que permitirán conocer los mismos en vivo y en directo. Asimismo, existen cambios respecto a las categorías, ya que entra una nueva, que es sub-21, desapareciendo la categoría junior.

Otras de las novedades será que es obligatorio correr con chip y dorsal. Quien no lo porte, no puntuará, al igual que quien no termine la carrera. Sí contabilizará a la hora de la participación general en carreras.

Sigue los temas que te interesan