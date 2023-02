Denuncian que las "irregularidades" en el albergue de Cuenca favorecen el "tráfico de perros"

El Partido Popular de Cuenca ha denunciado públicamente mediante una nota de prensa supuestas "irregularidades" relacionadas con la identificación de los perros que llegan al albergue de animales de El Terminillo de la Diputación, ubicado en la capital conquense y gestionado por la empresa pública Gestion Ambiental de Castilla-La Mancha (Geacam).

El Grupo Popular en la Diputación de Cuenca ha denunciado la "preocupante opacidad" del equipo de gobierno de la institución provincial, comandado por el socialista Álvaro Martínez Chana, al que han afeado que lleve más de un año sin ofrecer a la oposición la información solicitada reiteradamente y relativa al número de perros recogidos por el albergue, qué asociaciones de animales han adoptado, el número de sacrificios llevados a cabo y, sobre todo, cuántos microchips de identificación se han implantado.

"Se han dado casos de personas que han comunicado la muerte de un animal y no figuraban como propietarios del mismo, sino que figuraba la Diputación de Cuenca. Esta irregularidad es muy grave porque puede derivar, incluso, en el tráfico de perros", han alertado desde el PP.

Control y datos

Otra preocupación que han manifestado los 'populares' es el tratamiento que los gestores del albergue dan a los datos de las personas que adoptan un perro. "Es información muy sensible. Teléfonos, DNI o domicilios no puede caer en manos de cualquiera y no sabemos quien maneja esas fichas", han asegurado.

Además, el PP ha recordado que tampoco se tiene constancia de que exista un libro de registro de las entradas que se producen en las dependencias, algo que consideran "muy importante". "Una persona no puede visitar dos instalaciones de este tipo si no han transcurrido diez días entre ellas, por las enfermedades que puede transmitir a los perros. ¿Alguien se ocupa de controlar esto?", se han preguntado.

Concejala y veterinaria

Por otra parte, el Grupo Popular en la Diputación de Cuenca ha preguntado sobre "el más que sospechoso criterio" que ha llevado al presidente Martínez Chana "a nombrar como veterinaria del albergue de animales precisamente a una concejala socialista de un municipio de la provincia".

El PP conquense también ha afeado al equipo de gobierno de la institución provincial que no hayan trascendido los informes sobre las inspecciones llevadas a cabo en el albergue, recordando que "tienen que ser realizadas por funcionarios de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y que no se pueden externalizar ya que ningún otro profesional tiene esa capacidad inspectora".

Por último, también han lamentado "que la Diputación siga haciendo gala de su falta de transparencia en el anuncio del traslado del albergue al municipio de Arcas, sin explicar ni dar detalle alguno de por qué se va a llevar a cabo este cambio, donde se encuentran los terrenos de la nueva supuesta ubicación o cuanto va a costar al erario provincial este traslado".

