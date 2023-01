Impactante vídeo de un coche un bajando por unas escaleras en Cuenca

La aplicación 'Social drive' acostumbra a publicar y hacer virales vídeos bastante impactantes que tienen que ver con tráfico y conductores. Uno de ellos ha sido el que ha hecho público en la mañana de este lunes y donde podía verse un vehículo bajando por unas empinadas escaleras en Cuenca.

El vídeo, que en pocas horas acumula miles de reproducciones, deja ver como el conductor, no sabemos si confundido por el GPS o no, no duda en bajar el empinado tramo de escaleras con su coche. Además, se da la circunstancia de que la calle está separada por una barandilla en el centro por lo que se ve obligado a acercarse a escasos centímetros de la pared hasta lograr su objetivo y acceder a terreno plano.

Los comentario jocosos ante esta sorprendente imagen no han dejado de sucederse en redes sociales como Twitter.

Un conductor baja unas escaleras con el coche



📹 Cuenca pic.twitter.com/1aQ6L4nGeO — SocialDrive (@SocialDrive_es) January 9, 2023

