Atacan en Cuenca un panteón de víctimas del franquismo y culpan a "los herederos de sus asesinos"

El panteón del cementerio de localidad conquense de Uclés donde reposan los restos exhumados de cientos de víctimas del franquismo ha sido atacado. Así lo ha dado a conocer la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) de Cuenca, que ha denunciado ante la Guardia Civil la rotura a pedradas de las placas en las que podía leerse el nombre de los represaliados.

La Asociación, que asegura que en el cementerio se han encontrado pedazos de las placas por el suelo y una piedra junto a ellas, ha apuntado sin dudarlo a un ataque de ideología ultraderechista: "Los herederos ideológicos de sus asesinos siguen enturbiando su descanso", han señalado.

Según han explicado, la mayoría de las víctimas exhumadas en la zona "eran represaliados que habían sido fusilados o asesinados de forma violenta en la Prisión Central del Monasterio de Uclés entre enero de 1940 y enero de 1943". "Víctimas de todas las edades y condiciones, procedentes de todos los rincones de nuestra provincia, víctimas de la represión franquista contra los republicanos que defendieron la legalidad democrática que gobernaba este país desde 1931", han añadido.

Poco castigo

Tras la rotura de las placas con los nombres de las víctimas, instaladas en 2019, la ARMH de Cuenca ha denunciado los hechos ante la Guardia Civil como "un acto de vandalismo a una propiedad privada".

"No podemos hacer otra cosa al respecto, ya que en este país no está tipificado de otra manera un suceso como el ocurrido. Si en ese lugar de memoria en vez de los nombres de republicanos fusilados estuviera la foto del Rey, una cruz católica o los nombres fueran los de víctimas del terrorismo (solo cuentan los de ETA) estaríamos hablando de algo mucho más grave. Nuestras víctimas no merecen por parte de la Ley ninguna consideración especial", han explicado en una nota de prensa.

