El PP elige nuevo presidente en el congreso local de este partido en Tarancón

La secretaria general del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha clausurado este miércoles el Congreso Local del PP de Tarancón (Cuenca), en el que Miguel Ángel Igualada ha sido elegido presidente local del Partido.

Agudo ha asegurado que el PP-CLM continúa renovando "ilusiones" en cada rincón de nuestra tierra para continuar trabajando en una alternativa política "seria y responsable liderada por el presidente Paco Núñez". Por ello, "el PP-CLM sigue formado un gran equipo de personas que defienden los principios y valores de este partido, que quieren a sus pueblos y se preocupan por el bienestar de sus vecinos".



La secretaria general del PP-CLM ha insistido que los afiliados son la principal "maquinaria" que mueve el partido. "Un partido grande, fuerte, unido y reforzado que está listo y preparado para gobernar en 2023". Agudo ha recordado que "sin partido no hay gobierno", y, que del "socialismo, se sale", por ello el PP-CLM ya está trabajando en esa alternativa necesaria de Gobierno con la que Paco Núñez gobernará de la mano de los castellano-manchegos.



Además, ha denunciado que a Page le importa más seguir sentado en el sillón del Palacio de Fuensalida que los problemas de los ciudadanos de esta tierra, y, mientras tanto, el PP-CLM continúa recogiendo todas las demandas y propuestas de la sociedad civil, "porque estamos preparados para gobernar". "Tenemos las mejores ideas, las mejores propuestas y los mejores lideres".



Por último, ha advertido que Page no es diferente a Sánchez como Carrizo no es diferente a Page, ya que, "todos son los mismos", no hay "socialistas buenos ni malos, todos los socialistas son lo mismo".

