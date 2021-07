Ciudadanos presenta una denuncia por la venta de uno de los edificios emblemáticos de Cuenca

El Grupo Municipal Ciudadanos ha presentado este martes ante el Juzgado de lo Contencioso la demanda con el objeto de evitar la venta del edificio Icona a la Diputación de Cuenca. La portavoz del Grupo Municipal de C’s, Cristina Fuentes, ha refrendado esta medida y ha explicado que es una pérdida del patrimonio de todos los conquense en favor de la Diputación de Cuenca, ha informado la formación naranja en nota de prensa.

"No vamos a permitir que se malvenda este edifico ya que puede ofrecer un gran servicio a la ciudad y permite el ahorro de más de 100.000 euros al año a las arcas municipales", ha explicado la edil de C’s.

El edificio, según la documentación que obra en poder del grupo Ciudadanos, se habría tasado por debajo de su valor casi en 900.000 euros. "No estamos dispuestos a dejar que el equipo de Gobierno mercadeé a sus anchas con los bienes de todos los conquenses y que ese mercadeo se produzca en beneficio de la provincia y no de la ciudad, ya que su venta no va a generar un genuino beneficio, sino un efectivo a corto plazo cuyo montante se diluirá en apenas unos meses sin que quede apenas rastro de el para la ciudad" ha asegurado Fuentes.

Piden la reutilización del edificio

A ello ha añadido que el Ayuntamiento tiene la posibilidad de empezar a concentrar sus servicios en el entorno del centro, "y este edificio Icona es un elemento clave para ello, facilitando así considerablemente las gestiones administrativas a los vecinos de Cuenca y generando un ahorro en las arcas municipales".

Además, según la portavoz, "el criterio de oportunidad que conforme a la Ley debería regir este proceso de venta, no existe". "El Ayuntamiento necesita mucho más el espacio que la Diputación, ya que entre otras cosas el desembolso en alquileres de oficinas para albergar a los funcionarios municipales de recaudación asciende actualmente a más de 100.000 euros al año, más costes de mantenimiento”.

C’s recuerda que ya en el mes de septiembre de 2020, el grupo naranja manifestó su negativa a esta desafectación junto a toda la oposición en bloque del pleno formada por el Partido Popular, Ciudadanos y Cuenca en Marcha. "Defenderemos el patrimonio de todos los conquenses por mucho que le pese al equipo de Gobierno" ha finalizado la concejal.