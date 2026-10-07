El mercado de la vivienda en el pueblo de la ministra Isabel Rodríguez: esto cuesta comprar o alquilar una casa

El nombre de Isabel Rodríguez resuena más que nunca en el panorama político. La actual ministra de Vivienda y Agenda Urbana se encuentra en el centro del intenso debate parlamentario por la crisis inmobiliaria y la negociación de los decretos de ley tras el mediático desahucio de Maricarmen Abascal.

Nacida en el seno de una familia humilde de Abenójar (Ciudad Real), la ministra cuenta con hasta tres viviendas en propiedad en su provincia natal, según su declaración de bienes presentada ante las Cortes de Castilla-La Mancha.

El mercado inmobiliario en la cuna de Isabel Rodríguez —una localidad de 1.309 habitantes en la comarca del Valle de Alcudia y Sierra Madrona—es infinitamente más accesible que en las grandes ciudades, con precios significativamente inferiores a la media nacional.

Abenójar (Ciudad Real). Sabor Quijote

Según los datos del portal Fotocasa, el precio de la vivienda en venta en Abenójar se emplaza en los 744 €/m², mientras que la media nacional alcanza los 2.933 €/m².

En la oferta disponible en los portales de referencia como Idealista, Fotocasa y Pisos.com predominan casas de pueblo tradicionales de más de 120 metros cuadrados, edificadas antes de los años sesenta y equipadas con pozos, chimeneas y patios interiores.

Chalet adosado en venta en Abenójar. Idealista

El abanico de precios arranca en los 19.000 euros en caso de viviendas de gran tamaño (entre 250 y 280 m²) que necesitan una reforma integral o estructural. Aquellas que presentan mejor estado y no requieren de grandes obras, oscilan entre los 29.000 y los 69.000 euros y ofrecen de tres a seis habitaciones.

La única alternativa de estilo moderno en venta es un inmueble de tres habitaciones y 250 m² que se oferta por 99.000 euros. La opción más elevada registrada en las tres plataformas corresponde a un chalet con hasta 1.000 metros de parcela en el centro del municipio que se mueve entre los 199.000 y los 250.000 euros.

Inmueble en venta en Abenójar. Idealista

Para aquellos que busquen casas de alquiler, apenas existen dos o tres posibilidades en todo el núcleo urbano. La alternativa de mayor tamaño es una casa adosada de cinco habitaciones por 1.000 euros al mes, en cambio, el resto de viviendas se ofertan por 250-320 euros al mes.

Este mercado accesible se da en gran parte de la provincia de Ciudad Real, que pese a registrar un crecimiento interanual del 15,8% del precio de la vivienda aún sigue siendo uno de los territorios más económicos del país junto a Teruel.

Abenójar ha encontrado en su mina subterránea de wolframio y oro "El Moto" su baluarte de desarrollo económico más allá de la agricultura y la ganadería. Este proyecto, declarado estratégico por la Unión Europea, pretende cubrir hasta el 20% de la demanda continental de este metal escaso y prevé la creación de entre 300 y 500 empleos directos.