El alcalde de Ciudad Real anuncia 2,2 millones para climatizar colegios y denuncia el "engaño" de la Junta con la ayuda

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha anunciado que llevará al próximo pleno una modificación presupuestaria por valor de 2.206.994 euros para realizar las obras de climatización de los 16 centros educativos de la ciudad que lo han solicitado.

Para el regidor, la ayuda de la Junta de Castilla-La Mancha es "un engaño", ya que esta "no pone ni un céntimo porque viene de fondos europeos".

Y ha lamentado que la Administración regional no vaya a ayudar a los consistorios ni siquiera adelantando los fondos concedidos, ya que las subvenciones europeas llegarán una vez finalizados los proyectos en cada centro.

"Muchos ayuntamientos van a tener que renunciar. La actitud de la Junta en estos meses ha sido de confusión, anuncios, dimes y diretes, hasta llevar a una situación de engaño a los ayuntamientos", ha afirmado.

Cañizares ha señalado que el objetivo es llevar adelante las obras de adecuación climática con fondos propios municipales. Y ha afirmado que la resolución definitiva de la Junta, a falta de la confirmación oficial, asigna a Ciudad Real 963.505 euros, "el 43 % del coste real que tendrán las obras".

El alcalde ha recordado que, a iniciativa del propio grupo municipal socialista, el pleno de la corporación capitalina aprobó inicialmente una partida de 250.000 euros para acometer esas obras de climatización.

"Ellos estaban tan confundidos como nosotros de lo que al final tendríamos que poner. Era lo que nos contaba la Junta en esa generosa convocatoria que iba a financiar el 85 %. Ahora, el Consistorio tendrá que aprobar en su próxima sesión plenaria expedientes de modificación de crédito por casi dos millones de euros para completar el importe total de las actuaciones", ha afirmado.

Por ello, ha expresado que "trabajar con la Junta es un auténtico problemón", pero "la buena situación económica del Ayuntamiento permitirá acometer la dotación de climatización para los 16 colegios que lo solicitaron".

"Cañizares busca excusas"

Por su parte, la portavoz del PSOE de Ciudad Real, Sara Martínez, ha exigido al alcalde que "deje de buscar excusas y se ponga a trabajar para hacer realidad la climatización de los colegios públicos de la capital".

"Las declaraciones del alcalde sobre la necesidad de que el Ayuntamiento tenga que adelantar todo el dinero vuelven a demostrar la estrategia habitual de Cañizares: cuando tiene una oportunidad para mejorar la ciudad, en lugar de aprovecharla se dedica a poner pegas, buscar culpables y generar dudas. Aquí lo importante no es quién adelanta el dinero, sino que nuestros niños y niñas puedan estudiar en colegios adecuadamente climatizados", ha afirmado.

La socialista ha puesto en valor que el Gobierno de Castilla-La Mancha haya entendido que la adaptación climática de los centros educativos es una prioridad y haya puesto recursos a disposición de los ayuntamientos para que puedan acometer estas actuaciones.

Asimismo, ha recordado que el PSOE ya planteó en el Ayuntamiento una partida específica de 250.000 euros para actuaciones de climatización de los colegios públicos, propuesta que fue incorporada al presupuesto municipal de 2026.

Por ello, ha reclamado al equipo de Gobierno "menos propaganda y más gestión" y ha insistido en que los fondos públicos, procedan de la administración que procedan, deben servir para resolver los problemas de la ciudadanía.