La Guardia Civil detiene a varias personas seis meses después de la aparición de un cadáver calcinado en Almadén

Varias personas han sido detenidas y el juzgado ha decretado secreto de sumario tras los registros realizados por la Guardia Civil de Ciudad Real en la localidad de Almadén como consecuencia del hallazgo de una persona muerta que apareció hace seis meses en las proximidades del kilómetro 5 de la carretera CR-424.

El cadáver, calcinado e irreconocible, fue encontrado el pasado 21 de marzo en un paraje conocido como el Pilar de la Legua, un camino de tránsito habitual para deportistas y senderistas.

Un vecino del municipio, que realizaba su ruta de paseo, fue quien dio la voz de alarma al encontrarse el cuerpo.

Efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local de Almadén se personaron en el lugar de los hechos tras conocer el aviso. A raíz del suceso, la vía estuvo cortada al tráfico para facilitar las labores de inspección y la recogida de pruebas.

Hasta la ubicación también se desplazaron miembros de la Policía Judicial, especialistas en Criminalística y el forense.

Según el testigo, las señales indicaban que el fuego solo había afectado al cuerpo, pues no había dejado rastro de cenizas ni de maleza quemada a su alrededor. El día del hallazgo, los agentes adelantaron que debido al estado del cuerpo sería posible que, de no contrastar con alguna persona desaparecida, se tardaría en identificar.