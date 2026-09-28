Presentación de la programación de la Fiesta de la Vendimia 2026. Ayuntamiento de Alcázar.

Onda Cero llevará su Fiesta de la Vendimia 2026 a Alcázar, Tomelloso, El Provencio y Manzanares: toda la programación

El edificio Vinos del Quijote de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), sede del Consejo Regulador DO La Mancha, ha sido escenario este lunes de la presentación de la programación de la Fiesta de la Vendimia 2026 de Onda Cero.

En el acto han participado la alcaldesa, Rosa Melchor; el concejal Gonzalo Redondo; el director de Onda Cero Castilla-La Mancha y columnista de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, Javier Ruiz; y el presidente del Consejo Regulador DO La Mancha, Carlos David Bonilla.

Javier Ruiz ha destacado el éxito de esta Fiesta de la Vendimia, que ya va por su octava edición. Y ha anunciado que se ha preparado una programación destinada a promocionar La Mancha y sus vinos desde el 28 de septiembre al 9 de octubre.

"Desde Onda Cero vamos a hacer que se hable del vino de nuestra tierra en toda España. Este proyecto es un 'win-win' donde todas ganamos", ha asegurado.

Por su parte, Bonilla ha destacado la importancia del proyecto para poner en valor lo que se hace en nuestra región, especialmente "por medio de las ondas".

Y ha puesto el foco en la implicación de las bodegas, los ayuntamientos de la comarca y del Gobierno de Castilla-La Mancha en esta programación de Onda Cero.

Por último, Rosa Melchor ha destacado la importancia de "darnos a conocer en programas de ámbito regional y nacional", para que la gente "sepa cómo es La Mancha y cómo son los vinos de la tierra".

Además, ha agradecido que se elija su ciudad como sede para la presentación, invitando a todos los oyentes a acompañar la retransmisión del programa 'Cuerpos Especiales' el 1 de octubre en el Salón Noble del Ayuntamiento.

Programación

Durante la programación de la Fiesta de la Vendimia se retransmitirán varios programas de Onda Cero en Alcázar de San Juan: Por Fin, con Jaime Cantizano, el día 29 de septiembre desde Cooperativas Agroalimentarias; el ya mencionado Cuerpos Especiales, con Eva Soriano y Nacho García, el día 1 de octubre en el Ayuntamiento; y Onda Viajera, con Carlos Lamelo, el 3 de octubre, también desde el Ayuntamiento.

Otros dos días, la programación se retransmitirá desde Tomelloso. Serán los programas de La Brújula, con Marta García, el 28 de septiembre; y Más de Uno, con Rafa Latorre y Carlos Alsina, el 1 de octubre.

Asimismo, el programa Onda Agraria, con Pablo Rodríguez y Soledad de Juan llegará a El Provencio el día 3 de octubre. Y a Manzanares llegará el 4 de octubre Onda Viajera, con Carlos Lamelo.

El acto de presentación ha terminado con un vídeo con la sintonía oficial de la Fiesta de la Vendimia y un brindis con vino manchego.