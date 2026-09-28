Dimite el director del diario público Lanza en Ciudad Real, Jacobo Pérez, "por motivos personales"

El hasta ahora director del diario Lanza, Jacobo Pérez Miró, ha dimitido este lunes de su cargo "por motivos personales".

Así lo ha confirmado el propio Pérez a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, detallando que se trata de un "cese de mutuo acuerdo" al que se ha llegado después de que haya trasladado su decisión.

"Lo he presentado este mismo lunes ante el secretario general de la Diputación. Previamente, se lo he comunicado a María Jesús Pelayo, como presidenta del Consejo de Administración del periódico, y a Miguel Ángel Valverde, presidente de la Diputación", ha explicado.

Su último día al frente del diario público dependiente de la Diputación ciudadrealeña será este martes, después de un año y cuatro meses desempeñando el cargo.

Ahora, el Consejo de Administración tendrá que convocar una nueva convocatoria de plaza para ocupar la Dirección del medio.

Nombramiento en mayo de 2025

Jacobo Pérez fue nombrado director de Lanza en mayo de 2025 tras el cese de su anterior directora Julia Yébenes, periodista veterana en el organigrama del medio que estuvo poco más de un año en el cargo de directora.

La Diputación valoró que Pérez era "un especialista en comunicación digital e institucional nacional e internacional y pieza clave en la modernización de la Cadena Cope".

También ejerció como jefe de prensa de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, dirigida por el consejero de Vox Mariano Venganzones, durante siete meses. Tras la ruptura del acuerdo de Gobierno entre PP y Vox en esta autonomía en julio de 2024, Pérez Miró pasó a ser asistente parlamentario acreditado en el Parlamento Europeo.

Formado en la Universidad de Navarra y con estudios posteriores en la Universidad de Texas (Estados Unidos), en su currículum figura un premio Gago por un programa especial de más de 12 horas en directo durante la Semana Santa de la pandemia.