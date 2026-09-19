A la venta 109 parcelas en Valdepeñas a través de Casa 47, el portal inmobiliario impulsado por Pedro Sánchez

La empresa pública Casa 47 ha sacado a licitación la comercialización de 109 parcelas urbanas de uso industrial de la actuación empresarial 'Entrecaminos Sector 14-A, primera y segunda fase' en Valdepeñas (Ciudad Real).

Según el anuncio publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, los precios base de la licitación oscilan entre los 59.000 y los 1.193.000 euros.

El plazo para presentar ofertas finaliza el 15 de octubre y la adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto por concurso.

Las parcelas se distribuyen entre las dos fases de la actuación empresarial. En la primera fase se han incluido 23 parcelas, mientras que la segunda concentra el resto de los terrenos.

Las personas interesadas en participar en el concurso podrán solicitar a Casa 47 información relativa a los datos registrales y catastrales de los inmuebles, además de la documentación gráfica y las condiciones urbanísticas de cada parcela.

Ubicación estratégica

La actuación empresarial 'Entrecaminos Sector 14-A, primera y segunda Fase' está situada en Valdepeñas, en una ubicación estratégica para el desarrollo de actividades industriales, logísticas y comerciales.

El área dispone de acceso directo a la autovía A-4 y se encuentra próxima a la A-43. Además, está ubicada cerca del núcleo urbano de la ciudad, por lo que cuenta con una sencilla conexión ferroviaria.