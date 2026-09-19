Julián Nieva, el alcalde que regala 250 € a los jóvenes del pueblo para sacarse el carné de conducir: "Queremos ayudar"

El Ayuntamiento de Manzanares, localidad ciudadrealeña de casi 18.000 habitantes, ayudará a los jóvenes de entre 18 y 20 años a sacarse el carné de conducir mediante bonos de 250 euros que podrán canjear en las cuatro autoescuelas del municipio.

Una iniciativa que pone el foco en los jóvenes y que, según ha explicado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha el alcalde, Julián Nieva (PSOE), se prevé que esté activa a partir del próximo mes de octubre.

El regidor especifica que esta iniciativa nace "con la filosofía y la pretensión de ayudar a las familias y a los jóvenes en un momento de la vida en la que se enfrentan a otros retos" y "tendrán la necesidad de conducir".

Según avanza Nieva, para acceder a esta ayuda será necesario que los jóvenes tengan entre 18 y 20 años, estén empadronados en Manzanares y vayan a hacer uso del bono de 250 euros en cualquiera de las autoescuelas de la localidad.

Esta iniciativa "no tiene vinculación a la renta per cápita" y puede ser utilizada por aquellos que, aun ya inscritos en las autoescuelas de Manzanares, todavía no hayan finalizado el carné.

El bono lo podrán utilizar libremente para sufragar los gastos de la matrícula, las clases o el coste de los exámenes. El precio medio estimado que ronda sacarse el carné de conducir en Castilla-La Mancha y en la provincia de Ciudad Real oscila entre los 800 euros y los 1.200 euros. Con la ayuda económica del ayuntamiento, se estaría cubriendo alrededor del 20 % del coste.

Distintos colectivos

Esta ayuda se enmarca en la idea de "llegar a todas las capas de población" y se entrelaza con un paquete de medidas "de apoyo a las familias del pueblo". Entre ellas, la "campaña de apoyo a la natalidad" que lleva vigente desde hace unos meses y que como señala el alcalde, involucra a "todos los niños que nacen y se empadronan en Manzanares".

En esta campaña, las familias de los bebés reciben "un kit de bienvenida a la vida con objetos y productos propios para un recién nacido, además de cinco cheques de 50 euros cada uno para productos que están disponibles en farmacias y comercios de la localidad".

Unas medidas que además de ayudar y apoyar a las familias en los diferentes pasos de la vida, también suponen un chute para el tejido económico y el comercio local del municipio.