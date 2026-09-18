El rey Felipe VI inaugurará el nuevo hospital de Puertollano antes de fin de año

El nuevo Hospital Universitario de Puertollano podría ser inaugurado por el rey Felipe VI antes de que termine el año. Así lo ha anunciado este viernes el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, después de que el Gobierno regional haya recibido "la primera fase" de las obras del nuevo complejo sanitario.

Durante la inauguración de la mina de wolframio El Moto en Abenójar (Ciudad Real), Page ha reconocido que espera "que el jefe de Estado" pueda "inaugurar antes de que acabe el año" el "gran hospital de Puertollano".

Una inauguración que parece adelantarse. La Junta de Comunidades situó el estreno de este centro hospitalario para principios de 2027, sin embargo, tras las declaraciones de Page, la inauguración podría adelantarse a finales de 2026.

El nuevo Hospital Universitario de Puertollano, que está destinado a atender a la población de la ciudad y de su comarca, alcanza una inversión de 140 millones de euros. Su infraestructura contará con una mayor superficie asistencial y capacidad de hospitalización, además de una ampliación de las áreas críticas y quirúrgicas y nuevos espacios para diagnóstico.

Esta primera entrega parcial del hospital se ha formalizado mediante la firma del acta de entrega, y comprende las plantas segunda y tercera de hospitalización, la zona de consultas externas y las dependencias de admisión y gerencia.

Tras esta recepción comienza una nueva fase de preparación de los espacios. En ella se incluye la limpieza y acondicionamiento de la zona para avanzar en su posterior dotación.

En octubre está previsto que comience el montaje del mobiliario en las áreas de consultas externas y en las plantas de hospitalización incluidas en esta primera fase. En este sentido, la recepción del resto de la infraestructura se realizará de forma progresiva hasta completar el proceso previo a la inauguración del hospital.