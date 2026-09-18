Abenójar (Ciudad Real) se convierte en enclave estratégico para Europa con la puesta en marcha de su mina de wolframio

La mina de wolframio 'El Moto', ubicada en Abenójar y explotada por la empresa Abenójar Tungsten (ABT), ha sido inaugurada este viernes. La explotación es considerada como estratégica para la Unión Europea y prevé generar más de 400 empleos directos y reforzar el suministro europeo de un mineral esencial para sectores como la industria, la tecnología, la medicina o la defensa.

En el acto han participado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; el CEO de la empresa ABT, Gonzalo García San Miguel; el vicepresidente segundo de la Junta, José Manuel Caballero; y la alcaldesa de la localidad, Verónica García; entre otros.

La Comisión Europea reconoció en 2025 la explotación como Proyecto Estratégico dentro de la Ley Europea de Materias Primas Fundamentales, con el objetivo de reforzar el suministro comunitario de tungsteno.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha destacado la dimensión del proyecto y ha asegurado que lo ocurrido en Abenójar constituye "una de las noticias más importantes desde hace mucho para España y para Europa".

"Hay mucha gente importante, en China y Estados Unidos, que va a estar muy pendiente de lo que aquí pasa", ha afirmado, situando el proyecto dentro de la pugna internacional por asegurarse recursos estratégicos.

Page ha asegurado que la Unión Europea considera el wolframio una materia prima estratégica por su importancia para las transiciones digital y verde, pero también para las industrias de defensa y aeroespacial.

"Más de la mitad de los conflictos que hay en el planeta son por los recursos. 'El Moto' puede ser verdaderamente clave para la autonomía estratégica de España y Europa. Aquí se podría producir el mineral como tantas cosas y que se fuera para otras plantas y se procesara en cualquier otro país, pero la intención es mantener también la cadena de valor en la región", ha indicado.

Puertollano transformará el Wolframio

Al respecto, Page ha anunciado que Puertollano albergará una planta de transformación de wolframio vinculada a 'El Moto', una instalación para la que ha avanzado la creación de alrededor de 200 puestos de trabajo. A esos empleos se sumarán los previstos directamente en 'El Moto'.

Por su parte, el consejero delegado de Abenójar Tungsten, Gonzalo García San Miguel, ha asegurado que el plan de la compañía contempla más de 400 empleos directos, además de la actividad indirecta que generarán contratistas, transportistas, proveedores y empresas auxiliares.

"Esta es una mina para la gente que vive aquí", ha asegurado, a la vez que ha pedido a la Junta trabajar de forma conjunta en programas de formación para operadores de maquinaria, electromecánicos y técnicos de planta.

Por ello, la compañía aportará sus instalaciones y técnicos para esa formación, junto con "el compromiso de contratar".

Asimismo, el CEO ha recordado que el proyecto comenzó a gestarse en 2012 y que han sido necesarios 14 años de sondeos, estudios y tramitaciones hasta iniciar las obras. "Los grandes yacimientos no están donde uno quiere, sino donde los puso la naturaleza", ha expresado.

Tierra con memoria minera

El vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha valorado este viernes de inauguración de la mina como "una jornada histórica para Ciudad Real". Y ha destacado que la provincia vuelve a abrir una explotación minera décadas después.

Para Caballero, el proyecto demuestra que la minería sigue siendo necesaria para sostener actividades cotidianas vinculadas a la energía, la industria o la tecnología. Y ha advertido de que las nuevas explotaciones deberán desarrollarse bajo criterios de sostenibilidad.

Por último, la alcaldesa de Abenójar, Verónica García, ha puesto el acento en las consecuencias que 'El Moto' puede tener para un municipio afectado por la despoblación.

"La llegada de empleo directo, empresas auxiliares y autónomos puede permitir que nuevas familias construyan su proyecto de vida en Abenójar sin tener que marcharse, convirtiendo un recurso estratégico para Europa en una oportunidad económica para el territorio que lo alberga", ha sentenciado.

420.000 tm anuales

La mina de Abenójar inaugurada este viernes supone la apertura del mayor depósito de wolframio del mundo fuera de China. Prevé alcanzar una producción de 420.000 toneladas métricas de unidades de trióxido de wolframio al año, que cubrirá una parte significativa de la demanda de tugsteno en Europa.

Esta mina cuenta con unos recursos de 91 millones de toneladas de mineral, con una ley de wolframio del 0,42 %, por lo que contempla una vida útil de 18 años.

La explotación del depósito se hará mediante minería subterránea, con una profundidad máxima de unos 350 metros y un sistema de cámaras que posteriormente serán rellenadas con pasta procedente de los propios residuos del proceso.