Herencia prepara una feria "potente" llena de tradición e inclusión: "Queremos que siga siendo popular"

Herencia se viste de gala para celebrar las fiestas dedicadas a la principal devoción del municipio, la Santísima Virgen de las Mercedes. Del 23 al 27 de septiembre, cientos de herencianos y visitantes disfrutarán de cinco días llenos de tradición, música, mucha devoción y un fuerte sentimiento de orgullo por la tierra.

Tras "apostar por una intensa preferia", el alcalde, Sergio García-Navas, anuncia una feria con "una programación potente" en la que no faltarán guiños a la tradición, inclusión y conciertos: "Entendemos que una feria tiene que ser popular, así ha sido siempre en nuestro pueblo y no queremos que ese carácter se pierda".

Durante estos cinco días, se vivirá un "marcado carácter devocional y mercedario" pues la hermandad de la Virgen celebrará el 75º aniversario por su coronación: "La que nunca falla a las fiestas es la Virgen. Es la raíz identitaria de nuestra localidad", asegura García-Navas.

Imagen de archivo de la carpa municipal de Herencia durante fiestas. Ayuntamiento de Herencia.

La carpa municipal será, como asegura el alcalde, "el punto de encuentro donde nos vamos a dar cita miles de personas". Esta ubicación se convertirá en el escenario que acoja gran parte de la programación musical: "Tanto la música en directo como a través de DJs la podrán disfrutar niños, mayores y jóvenes".

El 23 de septiembre, Herencia arrancará sus fiestas con la apertura de la exposición mixta de Jesús 'Chamusca' en el Antiguo Club, de la exposición "Captura Herencia" en la Plaza de España y la inauguración del stand Agroalimentario a las 21 horas en el Antiguo Teleclub. En el stand "se destacará la huerta de Herencia, el queso, aceite, vino, cordero y todos nuestros productos que gozan de gran calidad", adelanta.

Tras las inauguraciones, la Plaza de España se convertirá en el escenario que acoja la proclamación de la Corte de Honor y la posterior entrega de premios del 43º Certamen de Pintura 'Jesús Madero'.

El herenciano y restaurador del Museo Thyssen-Bornemissa de Madrid, Enrique Rodríguez, será el encargado de dar el pregón a las 22 horas. Su elección, según cuenta el alcalde, estaba clara: "Es una persona que se implica y participa activamente en la vida cultural de la localidad. La gente le tiene muchísimo cariño y estamos seguros de que nos va a dedicar un pregón lleno de arte".

La primera noche comenzará a las 23 horas con actos religiosos en el convento. A medianoche, la Plaza de la Virgen se transformará para hacer bailar a vecinos y visitantes al son del Grupo Folclórico de Veteranos. Para los más jóvenes, la carpa municipal será la sede musical en la que los DJs animan el ambiente con música y diversión. Como broche a este primer día, Herencia mirará al cielo para ser testigo del primer espectáculo pirotécnico.

El jueves 24 de septiembre arrancará a las 8:00 horas con la tradicional despertá, volteo de campanas y quema de cohetes. La mañana continuará con la misa de comunión y la solemne función religiosa a las 12:00 horas.

Para este segundo día de fiesta, la carpa municipal acogerá un tardeo desde las 17:30 horas a cargo de David López y DJ Gaye. A las 19 horas llegará uno de los momentos que más público "atrae de la comarca" y el que además se cuela como uno de los actos más especiales para el alcalde: la magna procesión. La imagen de la Alcaldesa Perpetua y Honoraria recorrerá las calles del municipio hasta llegar al Ayuntamiento, allí, mientras "todo el pueblo está a su lado", desde "el balcón de la alcaldía se le tiran pétalos" y fuegos artificiales: "Creo que es el momento en el que mejor se resume la alegría, la devoción, la singularidad y la tradición de este pueblo", señala García-Navas.

Imagen de la Virgen durante la Magna procesión frente al balcón de la alcaldía. Ayuntamiento de Herencia.

Con el objetivo de vivir unos días inclusivos pensados para todos, de 20 horas a 21 horas el recinto ferial acogerá una hora sin ruido. A partir de las 22 horas, la jornada continuará con una actuación de copla y bailes, y el ballet de espectáculos de la Osa con la colaboración de la Diputación de Ciudad Real en la Plaza de España.

A las 23:45 horas el cielo de Herencia se llenará de luz y colores con el gran espectáculo pirotécnico en la Avenida de Alcázar. Un preámbulo a una noche de fiesta a cargo de la Orquesta Azahara y el DJ Isaac Romero en la carpa municipal.

El viernes 25 se celebrará el Día de la Infancia. Desde las 11 horas se vivirá una jornada cargada de eventos pensados para y por los más pequeños: atracciones con descuento para los niños y las niñas de la localidad, una bueyada infantil y un espectáculo de magia familiar con Pedro Lucas.

A lo largo de este tercer día, la carpa municipal volverá a reunir a las 17:30 horas a los más jóvenes en un tardeo al ritmo de Lady Tupé e Isaac Romero. Un día más, Herencia dejará claro su compromiso con la inclusión, por ello, de 20 horas a 21 horas el recinto ferial volverá a apagar los altavoces para quienes quieran disfrutar de las atracciones y los puestos sin ruido.

La tercera noche volverá a ofrecer propuestas para todos. Desde un concierto de la agrupación musical Santa Cecilia en la Plaza de España, hasta una cata de vinos 'Al compás de las cuerdas' en el stand Agroalimentario, y un tributo a Manuel Carrasco en la carpa municipal.

Para el penúltimo día, Herencia, que "no olvida sus raíces del campo", acogerá un plan con guiños al "sector agroalimentario". La 17º jornada del Día del Agricultor y el Ganadero, la 13º Fiesta de la Vendimia y la pisada de la uva, serán momentos "con mucho arraigo popular, de exhibir los colores tradicionales de Herencia" y en los que "habrá bailes tradicionales y degustación de los platos típicos de la vendimia".

Imagen de archivo de la Fiesta Vendimia. Ayuntamiento de Herencia.

A partir de las 17 horas, la carpa municipal acogerá el último tardeo con la actuación de Neil, Nitronic y Koux. Para los aficionados a la tauromaquia, a las 18 horas la cita estará en la Plaza de Toros con un espectáculo taurino. Para continuar con la tarde, el pabellón será el escenario del 38º Trofeo 'Luis Javier', en el que a partir de las 19 horas, el Herencia Basket y Herencia CB se disputarán el galardón.

El recinto ferial volverá a quedar en silencio para respetar la hora inclusiva. Como el "folclore no puede faltar", a las 21:30 horas se disfrutará del 40º Festival Folclórico Herencia. La última noche estará a cargo de los DJs Vicente Simó y Xule García en la carpa municipal.

El domingo 27 los herencianos apurarán las últimas horas. En el campo ‘José María Fernández de la Puebla’ se disputará el 8º Memorial Jesús Peño Copa de las Naciones entre Herencia C.F. Veteranos y Resto del Mundo a las 10 horas. La tradición, la comida y los momentos de reunión serán los protagonistas del resto de la jornada con el tradicional pincho de la vaquilla -en la que se darán más de mil raciones de comida- y la degustación de productos típicos de la tierra, el baile del vermú.

Para poner el broche a estos cinco días de fiestas, Herencia celebrará una despedida con Dj Sorpresa, una mini feria intergeneracional como homenaje a los años 50 y una traca final de fiestas.

Imagen del Pincho de la Vaquilla durante las fiestas. Ayuntamiento de Herencia.

Con el objetivo de tener unas "fiestas seguras y tranquilas", Herencia ha apostado por no incluir "vidrio en la carpa ni en las barras por lo que se apuesta por el uso del vaso reciclable para evitar incidentes". En esta edición, el municipio contará con "un punto violeta, un punto arcoíris", refuerzo de Protección Civil, seguridad privada, Guardia Civil y Policía Local: "El dispositivo que va a haber este año en feria es de los mayores de los últimos años".

El alcalde invita a vecinos y visitantes a vivir y disfrutar de unas fiestas pensadas para el disfrute de todos los públicos.