David Broceño evita el debate sobre si se presentará a las primarias del PSOE para optar a la Alcaldía de Ciudad Real

El subdelegado del Gobierno en la provincia de Ciudad Real, David Broceño, ha evitado pronunciarse acerca de si encabezará las listas del PSOE a la Alcaldía de Ciudad Real en las elecciones municipales de 2027.

Broceño ha afirmado que actualmente está centrado en su trabajo en la Subdelegación y no entra en "apuestas, quinielas ni especulaciones", después de que este lunes hiciera unas declaraciones en Radio Nacional de España que han alimentado las quinielas sobre su posible candidatura.

"Ahora mismo estoy centrado en mi trabajo como subdelegado del Gobierno. No me gusta ni quiero entrar en apuestas, quinielas o especulaciones. Continúo como subdelegado trabajando por la provincia de Ciudad Real", ha asegurado.

Estas declaraciones llegan en el mismo día en el que el actual delegado del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, sí se ha excluido públicamente como candidato del PSOE a la Alcaldía de Toledo, asegurando abiertamente que no contempla ser candidato.

"Pensar en Ciudad Real"

Por su parte, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Ciudad Real, Sara Martínez, también ha evitado pronunciarse sobre quién encabezará la candidatura socialista y ha defendido que el partido está ahora centrado en su proyecto para la ciudad.

"Todos los compañeros de la agrupación socialista están trabajando por Ciudad Real, independientemente de nuestras responsabilidades institucionales u orgánicas. El PSOE cuenta con mecanismos internos y llegará el momento de abordar ese proceso, que se resolverá de la mejor manera y pensando en el beneficio de Ciudad Real", ha expresado.

Sobre su disposición a presentarse a las primarias, ha afirmado que ahora está trabajando por el proyecto socialista para la ciudad porque tienen "ilusión" y consideran que Ciudad Real "merece mucho más".

Asimismo, ha indicado que la última ventana de primarias está prevista para finales de octubre, aunque todavía no se conocen los plazos concretos.

"El PSOE lleva trabajando en las elecciones de 2027 desde el día siguiente que se perdieron las elecciones en esta ciudad. Aunque es importante quién liderará la candidatura, también lo son el proyecto, las personas que acompañarán a esa candidatura y todo en su conjunto. Hay que recuperar la confianza en el PSOE de Ciudad Real", ha sentenciado.