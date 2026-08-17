El Ayuntamiento de Ciudad Real destinará 667.000 euros a renovar el firme de 24 calles

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha adjudicado el proyecto del Plan Provincial de Obras para renovar el firme de 24 calles a la empresa Antonio Miguel Alonso e Hijos, por un importe de 667.000 euros.

Así ha informado el portavoz del equipo de Gobierno, Guillermo Arroyo, que ha detallado que la renovación afectará, entre otras vías, a Alarcos, Avenida de la Mancha, Diego de Almagro, Elisa Cendrero, Jacinto, Pozo Dulce y Rosa.

Asimismo, ha asegurado que las actuaciones podrían comenzar a finales del próximo mes de septiembre.

Más asuntos

En materia de abastecimiento, el Ayuntamiento acometerá también la renovación de la red de agua potable de la calle Eras del Cerrillo, cuyo proyecto ha sido adjudicado a Aquona por 144.987 euros más IVA y contempla la instalación de 587 metros de nueva tubería.

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha aprobado el nombramiento del coordinador del plan de seguridad y salud, paso previo al inicio de las obras de renovación de la red en la calle Pozo Concejo, donde se instalarán otros 436 metros de nueva tubería.

En cuanto a las pedanías, se ha aprobado el expediente de contratación para la mejora y remodelación de la pista polideportiva de Valverde, con un valor estimado de 58.000 euros más IVA.