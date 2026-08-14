Los Mahouñaneos vuelven a la Feria de Ciudad Real con música en directo y vermut del 14 al 21 de agosto

Los Mahouñaneos regresan a la Feria de agosto de Ciudad Real con una nueva edición que llenará de música y ambiente festivo las calles del centro de la capital entre este viernes 14 y el próximo 21 de agosto. La propuesta reunirá actuaciones en directo en tres escenarios y ofrecerá una alternativa de ocio diurno para disfrutar del vermú y de la hostelería durante las fiestas patronales.

Los conciertos se celebrarán diariamente entre las 14.00 y las 17.30 horas en la Plaza del Pilar, la Avenida del Rey Santo y el Pasaje de San Isidro, con una programación que combina bandas y artistas de distintos estilos, desde el rock y el pop hasta el flamenco, las versiones y el indie.

La iniciativa está impulsada por Mahou en colaboración con el Ayuntamiento de Ciudad Real y establecimientos hosteleros de la ciudad y tiene como objetivo potenciar el ocio diurno durante la Feria, además de contribuir a generar actividad económica en bares y restaurantes del centro.

Todas las actuaciones serán de acceso libre y gratuito, por lo que los Mahouñaneos volverán a convertirse en uno de los puntos de encuentro durante las horas centrales de la jornada festiva.

Música en directo en la Plaza del Pilar

La Plaza del Pilar será uno de los principales escenarios de esta edición y acogerá durante los ocho días de programación una propuesta musical variada con presencia de artistas y bandas locales y nacionales.

La programación arrancará este 14 de agosto con Prado Reyes y continuará el día 15 con Gabinete de Crisis. El domingo 16 será el turno de The Buyakers, mientras que el lunes 17 actuará Mejor Kallaos.

El martes 18 la plaza acogerá una doble actuación de Marta & The Chaparros y The Newbies. El miércoles 19 llegará el turno de Legendarios 80, seguido el jueves 20 por Juanaco DK.

La programación en este escenario se cerrará el 21 de agosto con Despacito y al Compás, poniendo el broche musical a la edición de los Mahouñaneos.

Versiones e indie

La Avenida del Rey Santo contará con una programación especialmente dirigida a los amantes de las versiones y el indie, con una actuación diferente cada día de la Feria.

Zelda 16 será la encargada de abrir este escenario el 14 de agosto, mientras que Frágiles actuará el día 15. El domingo 16 será el turno de Cuello Mao y el lunes 17 de Sobornados.

La programación continuará el 18 de agosto con En cualquier parte, seguida el día 19 por Los Bafles. Indiecrónicos actuará el 20 y Cocktail Grooves cerrará este escenario el 21 de agosto.

De esta forma, la Avenida del Rey Santo se sumará a la oferta de ocio musical que recorrerá el centro de Ciudad Real durante las horas del vermú.

Una cita especial en La Pajarería

El tercer punto de la programación estará situado en La Pajarería, en el Pasaje de San Isidro, que contará con una única actuación especial coincidiendo con el ecuador de las fiestas.

Será el 19 de agosto, cuando Traste se suba a este escenario para ofrecer su concierto dentro de los Mahouñaneos.

Con esta distribución en tres espacios, la iniciativa pretende extender el ambiente festivo por diferentes puntos del centro de Ciudad Real y favorecer que vecinos y visitantes puedan combinar las actividades de la Feria con el consumo en los establecimientos hosteleros.

Una propuesta para impulsar la hostelería

Los organizadores han destacado que los Mahouñaneos buscan consolidarse como una de las principales propuestas de ocio diurno de la Feria de Ciudad Real, aprovechando las horas del vermú para ofrecer música en directo y dinamizar las calles del centro.

La colaboración entre Mahou, el Ayuntamiento y los establecimientos locales persigue también que la celebración de las fiestas patronales tenga un impacto positivo en la actividad económica de la ciudad, especialmente para bares y restaurantes.

La propuesta permitirá así disfrutar de conciertos gratuitos en diferentes puntos del centro durante ocho días consecutivos, con una programación que apuesta por la variedad de estilos y por la música en directo como complemento a las actividades tradicionales de la Feria.

Desde este 14 de agosto, Ciudad Real suma de esta manera una nueva alternativa para vivir las fiestas durante el día, con música, vermú y ambiente en las calles y con la hostelería local como uno de los ejes de esta programación.