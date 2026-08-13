Alcázar recupera en cuatro horas el suministro tras una importante rotura en su red general de agua

Imagen de las obras por una importante avería en Alcázar de San Juan. Ayuntamiento de Alcázar de San Juan.

El Ayuntamiento de Alcázar de San Juan y la empresa pública Aguas de Alcázar han informado este jueves sobre la incidencia registrada en la noche del pasado miércoles 12 de agosto, en torno a las 21:00 horas.

El incidente ocurrió debido a una rotura en la tubería general de distribución de poliéster DN500 en la calle Doctor Bonardell, a la altura de Correos y la Plaza de España.

La detección de la avería obligó a interrumpir temporalmente la salida de agua del depósito de San Isidro para poder aislar el tramo dañado y trabajar en su sustitución.

Por su parte, el gerente de Aguas de Alcázar, Alejandro Bernal, ha explicado el protocolo de actuación desplegado: "A las 9 de la noche aproximadamente han saltado las alarmas de los sensores situados en el depósito de agua de San Isidro y en la válvula reductora por exceso de caudal que venía derivado de una rotura muy importante en la calle Doctor Bonardell (...) inmediatamente después, Aguas de Alcázar trajo todos los medios necesarios, dos retroexcavadoras, 10 personas y un camión para proceder a investigar dónde se encontraba exactamente la rotura", ha señalado.

A partir de ese momento, los trabajos se centraron en el aislamiento de la zona y en la sustitución de dos tramos anexos de tubería reventados de forma longitudinal.

Bernal ha destacado la agilidad en la recuperación del suministro general: "El servicio normal se restableció en torno a la 1 de la mañana, es decir, desde la 1 de la mañana prácticamente se puede decir que el servicio es normal en toda la población a nivel de agua potable".

Tras cambiarse el primer tubo durante la noche, el equipo técnico ha completado durante la mañana de este jueves la colocación del segundo tramo con la previsión de dar por concluidos definitivamente los trabajos de remate en la red este mismo 13 de agosto.