Trenes AVE de Renfe en una imagen de archivo.

Trenes AVE de Renfe en una imagen de archivo. E. E. Europa Press

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Renfe adelanta 25 minutos los primeros Avant de Puertollano y Ciudad Real a Madrid para facilitar la llegada al trabajo

Los cambios entrarán en vigor el 7 de septiembre y afectan a los tres primeros servicios desde ambas ciudades hacia la capital de España.

Más información: Confirmado: Renfe aumentará las plazas de los trenes Toledo-Madrid con salida a las 6:25 y 6:50 a partir del 25 de mayo

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Renfe modificará, a partir del lunes 7 de septiembre, los horarios de los primeros servicios del día del Avant que conecta Puertollano y Ciudad Real con Madrid, con el objetivo de adaptar la oferta a las necesidades de movilidad de los viajeros que se desplazan cada mañana a la capital por motivos laborales.

Estos servicios concentran la mayor parte de la demanda y registran también los mayores niveles de ocupación, principalmente por motivos laborales. Por ello, Renfe ha decidido adelantar los horarios de los primeros trenes para facilitar la llegada a Madrid en las primeras horas de cada jornada.

Los billetes de estos nuevos horarios se encuentran a la venta desde este miércoles 12 de agosto. A partir del 7 de septiembre, el servicio Avant Puertollano-Madrid 8261 saldrá de Puertollano a las 6:05 horas en vez de a las 6:30 actuales, de Ciudad Real a las 6:21 para llegar a la capital a las 7:25 horas.

El servicio Avant Puertollano-Madrid 8071 saldrá de Puertollano a las 6:35 horas en vez de a las 7:00, a las 6:51 de Ciudad Real y llegará a la capital a las 7:54. El tercer tren que se adelanta efectuará su salida 15 minutos antes, es decir, a las 7:05 horas de Puertollano y a las 7:22 de Ciudad Real, para llegar a Madrid a las 8:24.

También desde Toledo

A estos tres nuevos horarios se suma el del 8273 Toledo-Madrid, que adelanta cinco minutos su salida, por lo que partirá de la capital castellanomanchega a las 6:45 horas. Este adelanto se suma al aumento de plazas en esta línea desde el pasado mes de mayo, según ha informado Renfe en un comunicado.

Estas mejoras se suman a los refuerzos que Renfe ha llevado a cabo en este servicio durante los últimos meses para dar respuesta a las demandas planteadas por las asociaciones de usuarios en las reuniones periódicas que mantiene la compañía con ellas.

Desde el pasado mes de noviembre, Renfe ha aumentado la oferta Puertollano-Madrid en los primeros servicios dirección Madrid de lunes a jueves para duplicar su oferta, con cerca de 1.000 plazas semanales.