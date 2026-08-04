Fallece a los 72 años Miguel Palomar, sacerdote que ejerció su ministerio en Albaladejo, San Carlos del Valle y Almagro

El sacerdote Miguel Palomar ha fallecido este martes, 4 de agosto, en Miguelturra, a los 72 años de edad. Palomar nació en Tomelloso en 1953, ingresó en el seminario en 1968 y recibió la ordenación sacerdotal en 1989 en la catedral de Ciudad Real.

Tras su ordenación, comenzó su ministerio como administrador parroquial de Albaladejo, localidad de la que fue nombrado párroco en 1990. Durante esos años atendió también la parroquia de Puebla del Príncipe. En 1993 fue destinado como administrador parroquial de Llanos del Caudillo y capellán del Hospital de Manzanares.

Entre 1995 y 1997 ejerció como capellán del Hospital Alarcos de Ciudad Real; en 1997 fue nombrado capellán del Hospital de Alcázar de San Juan hasta 2005. Entre 2004 y 2005 atendió también como administrador parroquial la localidad de Alameda de Cervera.

En 2005 fue nombrado párroco de San Carlos del Valle, administrador parroquial de Pozo de la Serna y capellán de la residencia de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados de La Solana.

En 2017, tras un inicio de año marcado por los problemas con varios feligreses en San Carlos del Valle, fue destinado como vicario parroquial de Almagro y comenzó a trabajar también en el Archivo Diocesano, del que se ha encargado hasta este mismo año.

La misa de exequias se celebrará a las 10:00 horas del miércoles 5 de agosto en el templo parroquial de Miguelturra. Sus restos serán trasladados a Tomelloso —su pueblo natal—, donde recibirá sepultura.