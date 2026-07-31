Ciudad Real se vuelca con la Pandorga en una gran fiesta entre limoná, zurra y miles de peñistas

La peña 'Bhela' se ha alzado con el primer premio del XLVII Concurso de Limoná, una de las citas más emblemáticas y multitudinarias de la Pandorga de Ciudad Real, que este año ha vuelto a batir su récord de participación con 192 grupos inscritos y miles de personas disfrutando de la celebración en el entorno del Recinto Ferial.

El tradicional certamen, organizado por la Federación de Peñas 'Alarcos' en colaboración con la Concejalía de Festejos y Tradiciones Populares del Ayuntamiento de Ciudad Real, ha reunido un año más a familias, amigos y peñistas en torno a una de las costumbres más arraigadas de las fiestas de la capital.

Antes de la entrega de premios, la concejal de Festejos, Mar Sánchez, ha felicitado a la presidenta de la Federación Local de Peñas, Frasi López, y a toda su junta directiva por "su empeño en que este evento siga creciendo año tras año".

Gente que acudió a la Limoná en Ciudad Real. Ayuntamiento Ciudad Real

Además, ha agradecido la implicación de todos los participantes por "seguir manteniendo vivo el espíritu de este concurso", destacando que representa "la esencia de lo que es la Pandorga, familias y amigos que se reúnen para disfrutar de esta fiesta tan especial para los ciudadrealeños".

Novedades en esta edición

Por su parte, Frasi López ha explicado que la organización ha dado respuesta a todas las solicitudes recibidas, aumentando de 180 a 192 los puestos disponibles respecto a la edición anterior. Asimismo, no ha descartado que el próximo año se pueda superar la barrera de los 200 grupos participantes.

Entre las novedades de esta edición, la presidenta de la Federación ha destacado la nueva ubicación del escenario central, la instalación de más altavoces para que la música llegara a todos los rincones del recinto y la ampliación del jurado, integrado por 45 representantes de peñas de Ciudad Real, que se encargaron de degustar todas las limonás.

Como es tradición, la organización ha facilitado a cada grupo participante un lebrillo, diez litros de vino, un kilogramo de azúcar, un kilogramo de limones, dos bolsas de hielo y un centenar de vasos de plástico para la elaboración de la bebida.

Los ganadores

Tras un largo proceso de deliberación, pasadas las diez y media de la noche se entregaron los 15 premios del concurso. Los cinco últimos clasificados recibieron un lote de regalos, mientras que del sexto al segundo obtuvieron platos pintados a mano en Talavera de la Reina. Las tres primeras posiciones fueron premiadas con ánforas.

El palmarés ha quedado encabezado por 'Bhela', seguido de la Peña Athletic Club de Bilbao y de la Agrupación de Personas Sordas, que completaron el podio.

Ganadores concurso Limoná. Ayuntamiento Ciudad Real

El resto de premiados fueron Los Muñoz, Hermandad de la Santa Cena, Li-Monadas Culipardas, Los Rosales, Los Chaparritos de San Fernando, Peña Dinosaurio, Los Rialeros, La Cancela del Prado, El Piélago, Los Futboleros, Los Desperdigaos y Las Trastornás.

La gala de entrega de premios estuvo conducida por el monologuista Álvaro Casares, encargado de poner el broche de humor a una noche que volvió a confirmar al Concurso de Limoná como uno de los actos más multitudinarios y representativos de la Pandorga ciudadrealeña.

La Pandorga también mira a los más jóvenes

La programación de la Pandorga también tiene un marcado carácter familiar y juvenil con la celebración de la Holy Party y el XXIX Concurso de Limoná Sin, dos propuestas organizadas por la Concejalía de Juventud e Infancia que volvieron a registrar una participación récord.

A ellas se ha sumado la tradicional Zurra Joven, que reunió a 4.000 jóvenes en una tarde de música, cañones de espuma y ambiente festivo.

La Holy Colours, celebrada en el Recinto Ferial entre las 19.00 y las 21.30 horas, ha congregado a unos 1.300 adolescentes de entre 13 y 17 años, que disfrutaron de un festival con DJ, animación y lanzamiento de polvos de colores como alternativa de ocio saludable durante la Pandorga.

Ciudad Real se inunda de colores con la Holy Party. Ayuntamiento Ciudad Real

De forma paralela, el Auditorio Municipal de La Granja ha acogido el XXIX Concurso de Limoná Sin, en el que participaron 33 grupos y peñas, una cifra superior a la de la pasada edición.

Niños, adolescentes y familias elaboraron su propia limonada sin alcohol tras recoger los ingredientes facilitados por la organización, en una actividad pensada para acercar a las nuevas generaciones una de las tradiciones más representativas de la fiesta.

Concurso de limoná infantil en una Pandorga. Ayuntamiento Ciudad Real

El concejal de Juventud, Pau Beltrán, ha destacado el crecimiento constante de estas actividades y ha subrayado que el objetivo es ofrecer "espacios libres de alcohol para que los más pequeños estén seguros y para que familias y jóvenes participen de la celebración".

En el Concurso de Limoná Sin, Los Piratas de la Mancha lograron el primer premio en la categoría de familias, por delante de Unta-limones y Babiyagers, mientras que Pepinillos se impuso en la categoría Teen, seguido de Españoles limoneros.