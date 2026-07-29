UGT denuncia la "escasez de personal" en el servicio nocturno de Radiodiagnóstico del hospital de Ciudad Real

La Unión General de Trabajadores y Trabajadoras (UGT) ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por la "grave situación" que afrontan los técnicos especialistas en radiodiagnóstico del turno de noche del Hospital General de Ciudad Real.

El sindicato ha lamentado que estos profesionales de la salud trabajan de forma continuada "en unas condiciones de sobrecarga asistencial, consecuencia de la insuficiente dotación de personal para atender la actividad nocturna".

Según ha informado la organización sindical, esta situación provoca elevados niveles de estrés laboral y un deterioro de la salud psicológica de los trabajadores que asumen la prestación del servicio.

Desde UGT consideran que la carga de trabajo "resulta inasumible con los efectivos disponibles", una acumulación de tareas que "impide que los técnicos puedan desarrollar sus funciones en condiciones adecuadas".

Aunque esta problemática ha sido trasladada a la Dirección del Hospital, a la Junta de Personal y al Comité de Prevención de Riesgos Laborales, "hasta la fecha no se han adoptado medidas eficaces para corregir la situación".

En la denuncia también han puesto de manifiesto que "la escasez de personal técnico está obligando, en determinadas ocasiones, a que facultativos tengan que realizar pruebas diagnósticas, como ecografías, sin el acompañamiento o asistencia de técnicos especialistas".

Para el sindicato, los hechos denunciados podrían suponer un incumplimiento de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, pues no se está garantizando adecuadamente la seguridad y la salud de los trabajadores, incluyendo la prevención de los riesgos de carácter psicosocial.

UGT Servicios Públicos ha solicitado a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que investigue lo denunciado, evalúe la existencia de riesgos psicosociales, compruebe la adecuación de la dotación de personal existente, requiera al Sescam la adopción de medidas correctoras inmediatas y, en su caso, inicie el correspondiente procedimiento sancionador si se constatan incumplimientos de la normativa vigente.