Ciudad Real da luz verde a una nueva rebaja del IBI para reducir la presión de los impuestos en 2027

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha dado este lunes un nuevo paso para aplicar una rebaja de impuestos en 2027. La junta de Gobierno Local ha aprobado la modificación de las ordenanzas fiscales que permitirá reducir nuevamente el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), una propuesta que será debatida previsiblemente en el pleno municipal del próximo mes de septiembre.

El portavoz del equipo de Gobierno, Guillermo Arroyo, ha explicado que la propuesta profundiza en el compromiso municipal de reducir la presión fiscal sobre los vecinos.

En concreto, contempla una rebaja de un punto en el tipo del IBI urbano, que pasará del 0,76 al 0,75 —frente al 0,78 con el que comenzó el actual mandato—, así como una disminución de tres puntos en el IBI rústico, acumulando una reducción de ocho puntos desde el inicio de la legislatura.

Arroyo ha asegurado que el Ayuntamiento ha analizado previamente la viabilidad económica de estas medidas y ha agradecido el respaldo de la concejal de Ciudadanos, Eva Masías, y del edil no adscrito Regino Pérez, cuya colaboración permitirá sacar adelante la propuesta.

Simplificación de trámites

El portavoz municipal ha defendido que esta iniciativa demuestra la voluntad de diálogo del equipo de Gobierno y su intención de anteponer "el interés general" a cualquier otra consideración política. La modificación de las ordenanzas fiscales también incorpora medidas destinadas a reducir la carga administrativa para los ciudadanos.

Entre ellas figura la renovación automática de las bonificaciones del IBI para las familias numerosas, un sistema que se extenderá igualmente a las tasas de abastecimiento de agua y alcantarillado para evitar que los beneficiarios tengan que presentar la misma documentación cada año.

Asimismo, el Ayuntamiento prevé introducir nuevas bonificaciones tanto en el IBI como en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para incentivar la instalación de sistemas de aerotermia, con el objetivo de favorecer soluciones energéticas más eficientes.

Tras su aprobación por la Junta de Gobierno, el expediente se someterá a un periodo de exposición pública y presentación de alegaciones durante diez días naturales. Posteriormente será analizado por el Consejo de Ciudad antes de su debate definitivo en el pleno municipal.

Otros temas tratados

En la misma sesión, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado a la empresa Serveo el nuevo servicio de brigadas de intervención rápida por un importe de 200.000 euros. Según ha explicado Arroyo, este equipo permitirá responder con mayor agilidad a incidencias en la vía pública y evitar que pequeños desperfectos terminen convirtiéndose en problemas de mayor envergadura para peatones y vehículos.

Las brigadas estarán integradas por cuatro operarios, coordinados por la jefatura del servicio municipal de mantenimiento, y se encargarán de reparar aceras, bordillos, calzadas, elementos de accesibilidad y cualquier otra incidencia que requiera una actuación urgente.

Por otro lado, el Ayuntamiento ha aprobado un proyecto de mejora del área de autocaravanas de la ciudad, con una inversión de 23.000 euros. Las actuaciones previstas incluyen la reparación del firme, la mejora de la accesibilidad y una reorganización de la distribución del espacio para optimizar su funcionamiento y el servicio que presta a los usuarios.