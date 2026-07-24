Hasta 38 menores afectados por un brote de salmonelosis en Alcázar de San Juan: apuntan al cátering de 6 escuelas infantiles

La Consejería de Sanidad ha informado de la investigación de un brote de salmonelosis que podría estar relacionado con el servicio de cátering que suministra comida a seis escuelas infantiles y una ludoteca de Alcázar de San Juan (Ciudad Real).

Hasta el momento ha afectado a 38 menores de edad, de los que dos están hospitalizados.

Fuentes de la Consejería han informado que el brote tiene una afección potencial de hasta 178 niños de entre 1 y 6 años, los que habrían asistido a los centros.

Los 38 casos detectados representan un 21 % de la población expuesta, mientras que en 15 de los menores ya se ha confirmado la presencia de Salmonella Typhimurium mediante coprocultivo.

Del total de afectados, cuatro han necesitado ingreso hospitalario, aunque dos de ellos ya han recibido el alta y los otros dos continúan ingresados en el Hospital Universitario Mancha Centro, donde evolucionan bajo seguimiento médico.

Investigación

Las mismas fuentes han detallado que la investigación epidemiológica se está desarrollando de forma conjunta por los servicios de Medicina Preventiva y Pediatría del Hospital Universitario Mancha Centro y el Servicio de Epidemiología de la Consejería de Sanidad. El objetivo es determinar cuál es el origen del brote.

Los primeros síntomas comenzaron a registrarse el pasado 15 de julio y hasta el momento no se han notificado casos secundarios entre familiares u otros contactos de los menores afectados.