Vandalismo en Campo de Criptana tras la final del Mundial: 40 sillas destrozadas, mobiliario apilado y roto...

El Ayuntamiento de Campo de Criptana (Ciudad Real) ha denunciado el vandalismo sufrido este domingo tras la victoria de España en la final del Mundial contra Argentina. El municipio ha registrado daños en el mobiliario urbano, apilado y roto, más de 40 sillas destrozadas y otros desperfectos en el Auditorio de Verano, espacio habilitado para seguir el partido en una pantalla gigante y para la celebración.

El alcalde, Santiago Lázaro, ha condenado los hechos y ha reclamado "tolerancia cero" frente al vandalismo. Y ha asegurado que dispone de vídeos y fotografías que muestran la actuación de grupos concretos de jóvenes, algunos de los cuales ya han sido identificados.

Lázaro ha expresado su "profunda decepción" por lo ocurrido y ha precisado que los hechos no pueden atribuirse a la mayoría de los asistentes, sino a "un grupo reducido".

"Estas conductas debilitan como pueblo y obligan al Ayuntamiento a destinar recursos a la reposición de mobiliario y a las labores extraordinarias de limpieza, en detrimento de otras actuaciones municipales", ha lamentado.

Asimismo, ha enmarcado lo ocurrido en un problema que "se repite en la localidad con destrozos en los vestuarios de la piscina municipal de verano, suciedad en parques y espacios públicos, actos incívicos tras celebraciones multitudinarias y daños en árboles y arbustos".

Y ha advertido que estos comportamientos no proceden de colectivos marginales, sino de personas "perfectamente integradas" en la localidad, por lo que ha apelado a la implicación de las familias en la educación y supervisión de los jóvenes.

Por último, ha pedido a los vecinos que recriminen estas conductas cuando las presencien, denuncien los actos vandálicos y colaboren en la protección del patrimonio municipal.