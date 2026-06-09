Un recurso especial obliga a aplazar sin fecha los Conciertos Solidarios de la Diputación de Ciudad Real

Los Conciertos Solidarios 2026 de la Diputación de Ciudad Real han quedado aplazados sin fecha después de que la interposición de un recurso especial en materia de contratación haya obligado a suspender el procedimiento administrativo vinculado a la organización de los eventos.

La decisión, adoptada por el Área de Cultura y Turismo siguiendo las indicaciones de los servicios jurídicos y de contratación de la institución provincial, afecta a una programación que iba a reunir entre junio y julio a artistas de primer nivel como Loquillo, Ana Torroja, Marta Sánchez, Pastora Soler, Duncan Dhu, Omar Montes y Chambao en distintos municipios de la provincia.

Según ha informado la Diputación, el recurso se refiere al lote correspondiente al servicio de iluminación y sonido. La legislación establece que este tipo de reclamaciones conlleva la suspensión automática de la tramitación del expediente hasta que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales emita una resolución.

Esta circunstancia impide continuar, por el momento, con los trámites necesarios para desarrollar los conciertos previstos dentro de una edición especialmente significativa al coincidir con el décimo aniversario de esta iniciativa cultural.

La institución provincial ha comunicado ya la situación a los ayuntamientos afectados, que han mostrado su comprensión ante una circunstancia ajena al Área de Cultura y Turismo, según ha informado la Diputación en una nota de prensa.

Distintas opciones

No obstante, la Diputación mantiene su intención de sacar adelante el programa y confía en que, una vez resuelto el procedimiento, pueda retomarse la tramitación para desarrollar el calendario inicialmente previsto o reprogramar aquellas actuaciones que sean compatibles con los plazos disponibles y las agendas de los artistas.

Asimismo, se ha habilitado un mecanismo para devolver el importe de las entradas de los conciertos que finalmente no puedan celebrarse. Los reintegros podrán gestionarse tanto a través de la plataforma Globalentradas como mediante los ayuntamientos implicados.

Desde la Diputación aseguran que trabajan para minimizar el impacto de esta situación sobre el público, los municipios anfitriones y los propios artistas, con el objetivo de reprogramar todos los conciertos si las circunstancias administrativas y logísticas lo permiten.

El ciclo debía arrancar este viernes, 12 de junio, en Argamasilla de Calatrava con Marta Sánchez y prolongarse hasta el 11 de julio en Malagón con Omar Montes y Chambao. Entre medias estaban previstas actuaciones de Loquillo en Membrilla, Duncan Dhu en Socuéllamos, Pastora Soler en Villanueva de la Fuente y Ana Torroja en Campo de Criptana.