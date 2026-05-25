Alcázar de San Juan vive un multitudinario FESTIAL! 2026, uno de los grandes festivales musicales de la región

La música ha vuelto a tomar Alcázar de San Juan durante todo el fin de semana con la celebración de FESTIAL! 2026, una tercera edición que ha confirmado la consolidación definitiva de un festival que continúa creciendo en público, repercusión y programación cultural, convirtiendo a la ciudad en uno de los grandes referentes musicales de Castilla-La Mancha.

El festival arrancó oficialmente con la tradicional Fiesta de Bienvenida celebrada en el Auditorio Corazón de La Mancha, a los pies de los emblemáticos molinos de viento, un escenario privilegiado desde el que Alcázar de San Juan comenzó a respirar música en cada uno de sus rincones. Las actuaciones de Alejo, Jaguayano, La Sonrisa de Julia y Maikie DJ inauguraron un fin de semana marcado por el ambiente festivo y la llegada de visitantes procedentes de distintos puntos del país.

La alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor, junto a los concejales Javier Castellanos y Paco García-Navas, se acercó a disfrutar de la música en el auditorio durante la jornada inaugural, acompañando el inicio de una edición que ha vuelto a situar a la ciudad en el centro del panorama musical nacional.

Tras este arranque junto a Los Molinos, la actividad principal del festival se trasladó al Complejo Deportivo Municipal, que durante las jornadas del viernes y el sábado ha reunido a miles de asistentes en una edición que ha batido su propio récord de participación.

La programación del viernes estuvo encabezada por Lori Meyers, una de las bandas imprescindibles del indie nacional, que volvió a demostrar sobre el escenario la solvencia y el repertorio que les ha convertido en referencia de varias generaciones. Junto a ellos, Niña Polaca desplegó su habitual energía guitarrera y sus letras generacionales, mientras Sexy Zebras ofreció uno de los directos más contundentes de la jornada con un rock vibrante y explosivo. La noche también contó con las actuaciones de Bita, Modelo y Puño Dragón, completando una primera jornada marcada por la intensidad sonora y la conexión constante con el público.

El sábado mantuvo el nivel de una edición que no ha dejado de crecer desde sus inicios, con un recinto completamente abarrotado para disfrutar de artistas como Veintiuno, Marlena, Rigoberta Bandini o Sanguijuelas del Guadiana, en una jornada que combinó pop, indie y sonidos alternativos ante miles de asistentes entregados desde el inicio hasta el cierre del festival. La despedida corrió además a cargo de Chinches DJ’s, habituales ya de FESTIAL!, que pusieron el broche final a una edición histórica prolongando la fiesta hasta bien entrada la madrugada.

El entorno de la Plaza de España de Alcázar de San Juan también se ha consolidado como uno de los principales puntos de encuentro del festival gracias a Festial Club. Durante el mediodía del viernes y del sábado, vecinos, vecinas y visitantes llenaron el centro de la ciudad para disfrutar de las sesiones musicales y del ambiente previo a los grandes conciertos nocturnos, contribuyendo a extender la actividad del festival más allá del recinto principal.

La terraza del Centro Cívico de Alcázar de San Juan se ha convertido además durante estos días en punto de encuentro para ilustradores, autores y artistas gracias a una nueva edición de Razaclá, la muestra de fanzines y autopublicaciones integrada en la programación de FESTIAL!. La iniciativa, organizada por Francisco Iglesias, ha reunido a creadores llegados desde distintos puntos del país, especialmente desde Madrid, ofreciendo propuestas vinculadas al cómic, la ilustración, la animación y la autoedición.

El ambiente vivido durante todo el fin de semana, tanto en los conciertos como en las sesiones de DJs celebradas en la Plaza de España y en la cantera de Los Molinos, ha vuelto a reunir a numeroso público en una edición que sigue creciendo de forma gradual y sostenible. La importante llegada de visitantes de fuera de Alcázar de San Juan y la gran acogida de la zona de camping, ampliada este año, han vuelto a poner de manifiesto el impacto turístico y económico que el festival genera en la ciudad y en toda la comarca.

Con una ciudad llena de visitantes, un recinto a rebosar y una programación que ha combinado música en directo, cultura independiente, gastronomía y patrimonio, FESTIAL! 2026 despide su tercera edición atravesando un excelente momento y consolidando a Alcázar de San Juan como uno de los grandes destinos culturales y musicales del panorama regional.