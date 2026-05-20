Fundación Synesis organiza este jueves en Ciudad Real una mesa redonda sobre el futuro de la Administración Local
La jornada se celebrará de forma presencial en el Museo Elisa Cendrero.
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Ciudad Real acogerá este jueves, 21 de mayo, la mesa redonda "Hacia dónde va la Administración: hacia dónde van los servicios a la ciudadanía", una jornada organizada por la Fundación Synesis con la colaboración de la Cátedra de Innovación Deportiva Ebone, el Ayuntamiento de Ciudad Real y la Diputación Provincial.
El acto se celebrará en el Museo Elisa Cendrero, entre las 10:00 y las 13:45 horas, y reunirá a representantes institucionales y expertos para reflexionar sobre los retos de transformación de la Administración Local y la gestión de los servicios públicos.
A la inauguración está prevista la asistencia del presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, y del alcalde de la capital ciudadrealeña, Francisco Cañizares, junto al presidente de la Fundación Synesis y director general de Ebone, Javier Blanco Rubio.
La jornada nace con el objetivo de analizar el papel de las administraciones locales como el nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía, en un contexto marcado por el envejecimiento de las plantillas, la necesidad de atraer talento al empleo público, la sostenibilidad financiera de los servicios municipales y un marco normativo cada vez más complejo.
Ebone, con más de 20 años de experiencia en el sector de los servicios deportivos y socioculturales para la administración, participa en esta iniciativa a través de su cátedra y de una trayectoria consolidada en la gestión de proyectos públicos. La compañía ofrece un servicio basado en personal cualificado y especializado, con una presencia creciente en Castilla-La Mancha a través de distintos proyectos de referencia.
Colaboración público-privada
La mesa redonda también pondrá el foco en los modelos de gestión de los servicios públicos, más allá de la clásica dicotomía entre gestión directa o privada. El debate abordará fórmulas de colaboración público-privada, cooperación intermunicipal y especialización técnica, siempre bajo la supervisión de la administración y con la ciudadanía en el centro.
La jornada comenzará con la recepción de participantes a las 10:00 horas y contará después con la inauguración oficial, dos ponencias, un café y un debate final de ideas, que se prolongará hasta las 13:45 horas.