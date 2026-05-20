Fundación Synesis organiza este jueves en Ciudad Real una mesa redonda sobre el futuro de la Administración Local

Ciudad Real acogerá este jueves, 21 de mayo, la mesa redonda "Hacia dónde va la Administración: hacia dónde van los servicios a la ciudadanía", una jornada organizada por la Fundación Synesis con la colaboración de la Cátedra de Innovación Deportiva Ebone, el Ayuntamiento de Ciudad Real y la Diputación Provincial.

El acto se celebrará en el Museo Elisa Cendrero, entre las 10:00 y las 13:45 horas, y reunirá a representantes institucionales y expertos para reflexionar sobre los retos de transformación de la Administración Local y la gestión de los servicios públicos.

A la inauguración está prevista la asistencia del presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, y del alcalde de la capital ciudadrealeña, Francisco Cañizares, junto al presidente de la Fundación Synesis y director general de Ebone, Javier Blanco Rubio.

La jornada nace con el objetivo de analizar el papel de las administraciones locales como el nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía, en un contexto marcado por el envejecimiento de las plantillas, la necesidad de atraer talento al empleo público, la sostenibilidad financiera de los servicios municipales y un marco normativo cada vez más complejo.

Ebone, con más de 20 años de experiencia en el sector de los servicios deportivos y socioculturales para la administración, participa en esta iniciativa a través de su cátedra y de una trayectoria consolidada en la gestión de proyectos públicos. La compañía ofrece un servicio basado en personal cualificado y especializado, con una presencia creciente en Castilla-La Mancha a través de distintos proyectos de referencia.

Colaboración público-privada

La mesa redonda también pondrá el foco en los modelos de gestión de los servicios públicos, más allá de la clásica dicotomía entre gestión directa o privada. El debate abordará fórmulas de colaboración público-privada, cooperación intermunicipal y especialización técnica, siempre bajo la supervisión de la administración y con la ciudadanía en el centro.

La jornada comenzará con la recepción de participantes a las 10:00 horas y contará después con la inauguración oficial, dos ponencias, un café y un debate final de ideas, que se prolongará hasta las 13:45 horas.