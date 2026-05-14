"Lo vamos a frenar": rebelión en la Mancha contra Óscar Puente por dejar a la comarca fuera del AVE Madrid-Jaén

"Lo vamos a frenar". Con esta contundencia, la Plataforma en Defensa del Ferrocarril del Centro de la Mancha (PFCM) ha trasladado al Ministerio de Transportes su rechazo frontal al bypass de Montoro (Córdoba) como conexión de alta velocidad entre Madrid y Jaén, una alternativa que deja fuera el corredor por Mora (Toledo) y Alcázar de San Juan (Ciudad Real).

La plataforma se ha concentrado este jueves en Alcázar y ha asegurado que la "rebelión cívica e institucional" anunciada hace meses "está a toda máquina". El detonante, la intervención del ministro de Transportes, Óscar Puente, que el pasado martes ratificó en el Senado la opción de Montoro frente a la manchega, amparándose en criterios técnicos de ADIF.

Sus palabras han caído como un "mazazo" en Castilla-La Mancha y han reactivado el frente común en defensa del denominado Tren de la Mancha, especialmente en la comarca de Alcázar de San Juan y en el conjunto del eje ferroviario del centro regional.

El portavoz de la PFCM, José Damián García-Moreno, ha agradecido el "apoyo expreso" del presidente autonómico, Emiliano García-Page, y ha apelado a la "unidad y firmeza" para frenar el bypass de Montoro y recuperar el tramo "Mora–Alcázar" dentro de la futura línea de alta velocidad (LAV) Madrid–Alcázar de San Juan–Jaén.

"El tramo Mora–Alcázar, junto con la mejora de la línea Madrid–Alcázar–Jaén, ya es un objetivo de región y de país", ha afirmado García-Moreno, quien ha destacado que 17 instituciones de Castilla-La Mancha y Andalucía respaldan ya esta reivindicación.

Asimismo, el portavoz ha agradecido a Page su implicación "al máximo" y ha avanzado la intención de solicitar una reunión con el presidente autonómico "en cuanto sea posible" para coordinar una respuesta conjunta.

Propuesta de conexión de la PFCM.

En la comparecencia celebrada en Alcázar de San Juan, plataformas de Castilla-La Mancha y de la provincia de Jaén han escenificado su "rotundo desacuerdo" con la decisión del Ministerio y han defendido que el trazado por el centro de la Mancha responde mejor a criterios de cohesión territorial y vertebración ferroviaria.

Ambos colectivos han reiterado su compromiso de coordinación para frenar la tramitación del bypass de Montoro y han insistido en que el debate sobre el trazado de la alta velocidad trasciende lo técnico, al convertirse en una decisión "de país" sobre el futuro de la conectividad ferroviaria.