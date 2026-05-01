Arranca la Feria de los Sabores de Alcázar como escaparate de la riqueza gastronómica y cultural de la provincia

Inauguración de la Feria de los Sabores de Alcázar de San Juan. Foto: Diputación de Ciudad Real.

La decimoctava edición de la Feria de los Sabores ha abierto sus puertas este jueves en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) como un escaparate estratégico para proyectar la riqueza gastronómica, cultural y turística del territorio.

Un evento que cuenta con una amplia zona expositiva con decenas de estands dedicados a la alimentación y la artesanía, con productores, bodegas, empresas agroalimentarias y artesanos mostrando sus productos para poner en valor el patrimonio de la comarca.

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha agradecido al Ayuntamiento de Alcázar de San Juan la consolidación de una iniciativa que, tras casi dos décadas de trayectoria, "pone en valor todo lo bueno que tenemos en una tierra como la nuestra".

Y ha destacado el concepto de "sabores", evolucionado hasta abarcar una experiencia integral que trasciende lo gastronómico, incorporando elementos culturales, musicales y artesanales que contribuyen a reforzar la identidad del territorio.

"Esta feria contribuye a mejorar el posicionamiento de la provincia de Ciudad Real como destino turístico. Ya no es solo un lugar de paso, sino un lugar que cada vez más gente se anima a conocer", ha asegurado.

Asimismo, ha mostrado satisfacción con la celebración de un evento para el que la Diputación aporta una ayuda de 26.000 euros a través del Área de Impulso Turístico y Cultural a la Provincia, que gestiona la vicepresidenta primera, María Jesús Pelayo.

"La Feria de los Sabores constituye una herramienta más para dar a conocer tanto potencial que tiene un territorio como el nuestro", ha afirmado.

Por otro lado, ha felicitado a los premiados en el marco del evento y ha destacado la relevancia de los reconocimientos vinculados al sector vitivinícola a través del certamen '1000 no se equivocan'.

Degustaciones, música, danza…

La Feria de los Sabores y Alcázar de San Juan cuenta con una programación diversa que se extiende a lo largo de cuatro jornadas, del 30 de abril al 3 de mayo, y combina degustaciones, talleres, danza, música y actividades para todos los públicos.

Despliega una intensa agenda de actividades que ponen en valor los productos de la tierra y las tradiciones culinarias del territorio.

El programa incluye catas comentadas, concursos gastronómicos y demostraciones en directo, donde chefs y expertos muestran técnicas y recetas vinculadas a la cocina manchega. Entre las propuestas más destacadas figuran las degustaciones populares, como las elaboraciones tradicionales de duelos y quebrantos, sopas de ajo o vinos de la tierra

La feria también apuesta por la formación y la divulgación a través de talleres especializados. Se han programado actividades sobre chocolate, cocina infantil, elaboración de productos locales y experiencias sensoriales vinculadas al vino.

El apartado cultural tiene un peso relevante dentro de la programación, con actuaciones musicales en directo, espectáculos de danza y propuestas de animación que dinamizan los distintos espacios del recinto ferial.

En definitiva, "un escaparate integral del potencial gastronómico y artesanal de Alcázar de San Juan y de la provincia, un espacio que favorece el contacto directo entre productores y consumidores y que se consolida como una cita de referencia en el calendario regional".